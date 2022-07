Hospitales en San Onofre en cuidados intensivos

Por: Pedro Luis Geney |

julio 22, 2022

La situación de la salud en Colombia ha sido caótica por muchos tiempos, hospitales abandonados, EPS liquidadas, IPS prestando servicios a medias y los pacientes viviendo los paseos de la muerte.

En Sucre, varios hospitales están en cuidados intermedios, el de San Onofre en cuidados intensivos, unas instalaciones en pésimo estado, un servicio a medias, talento humano concentrado en asesorías jurídicas y administrativas y no en personal médico.

Cuando el señor Teódulo Cantillo, asumió como alcalde en el año 2020 la expectativa se centraba en la mejoría del servicio en la ESE Hospital de San Onofre, entendiendo que el negocio de su grupo político está estrictamente relacionado al sector salud, su hermana es propietaria de la IPS Centro de Fisioterapia Rehabilitar DRA Marta Cantillo Martínez S.A.S. razón por la cual terminara siendo destituido de su cargo en el cual duró tan solo 35 días en función, dado a que esta administraba recursos del régimen subsidiado.

Nombraron de gerente a Álvaro Ricardo, cuñado de Marta Cantillo, como ya se ha dicho hermana del destituido, se dedicaron a contratar asesores en vez de médicos y enfermeras, la calidad de ese equipo de trabajo no pasaba por la dignificación de la vida, los pacientes y el juramento hipocrático sino en materia jurídica y por supuesto de contratación de insumos incluso innecesarios.

En materia presupuestal y financiera deja un hospital en riesgo financiero medio, casi bajo con el que en cualquier momento lo podría intervenir la Supersalud dado al riesgo en el que se encuentra, así mismo podemos evidenciar que el 5 % del presupuesto de la ESE como lo establece la norma nunca fue invertido en el mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura y la dotación hospitalaria y es evidente la falta de sabanas en las cama de hospitalización, moho en las paredes por la humedad, paredes sucias, sala de parto con las camillas oxidadas, techos deteriorados, vías de acceso en malas condiciones, ambulancias con los repuestos y/ piezas de diferentes vehículos, puestos de salud abandonados y sin insumos

Uno de los criterios de evaluación que se deben revisar en una evaluación al plan de gestión gerencial, era el plan de desarrollo institucional y el mismo no lo presentó ante la junta por no haber formulado un buen plan de gestión y por ende no formulo este plan, que era su carta de navegación para poder gerenciar una empresa tan importante como lo es el hospital y fue unos de los criterios por los cuales el superintendente ratificó una decisión tomada unánimemente por la junta directiva del hospital.

Lo anterior indica y ratifica que este gerente estaba llevando un barco a la deriva sin una guía sin una planificación basada en la normatividad vigente y el resultado es obvio que se refleja en su infraestructura, en su dotación en el abandono en la red de servicio en los corregimientos, que no hay insumos, no hay ambulancia, no hay dotación.

Ahora, con un mes de nueva gerencia, ellos, quienes ejercieron el poder en la entidad por 25 meses, pretenden denunciar el pésimo estado de las instalaciones como si en un mes se pudiese mejorar lo inmejorable, el servicio de atención ha mejorado, pero la nueva administración municipal y de la gerencia es construir un hospital nuevo, de vanguardia y con calidad, digno de los y para los sanonofrinos.