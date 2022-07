En el Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E. se pretende curar con la paciencia

Por: Francisco Alberto Bejarano Moreno |

julio 19, 2022

La experiencia personal como periodista independiente, que no vive de recursos publicitarios que pretenden mostrar que todo es bueno, me obliga por el bien de los enfermos que llegan a este hospital desde varios rincones del Tolima o región, como muchas otras olvidadas en la salud por parte de los gobiernos y congreso que por años se han burlado e incumplido en dar soluciones verdaderas a quienes necesitan el servicio de salud con respeto y con urgencia.

Ahora aparece el nuevo gobierno salvador, como dice la ministra de salud nombrada para los próximos cuatro años, y que al parecer pretende acabar las EPS cosa que me parece bien hecha, pero ya advirtió que este año todo seguirá lo mismo.

Esta historia es la mía que se repite en los miles de enfermos del régimen subsidiado y contributivo que asisten en busca de ayuda médica que solucione algún problema de salud. Y que los pasean por el camino de la muerte, como decía un adulto mayor porque somos un sobrado que necesitan desaparecer. Lástima que la OMS no se pronuncie sobre estos temas del abandono de la gente en muchas partes del mundo por la corrupción y los políticos.

Pertenecí a Medimas y fui trasladado a Sanitas, que me atendía en la clínica de especialistas de Honda que también tiene fallas no por sus médicos sino por la desorganización y falta de especialistas que no cumplen.

También la mala atención de las empresas que entregan medicamentos en las que también abusan y hacen lo que quieren con el enfermo que no recibe la droga como es debido.

Por otra parte, como en todos estos dispensarios hay que hacer filas al rayo del sol o agua en invierno y la gente no se puede sentar a esperar. El enfermo termina comprando la droga en las droguerías de su pueblo porque sale mejor y más práctico. ¿Quién gana?

Las EPS que se ahorran mucho dinero cuando el enfermo no reclama esa droguita mala y barata que le formulo el galeno, que entre otras cosas es manipulado por las directivas de las EPS para que no formulen droga buena.

Cansado de esa atención, solicité el traslado para Famisanar. Para ingresar tuve que pasar un proceso de selección incómodo y demorado. Hoy me arrepiento porque tampoco sirve para nada. Me atienden en el Hospital de Mariquita porque vivo en Palocabildo, a más de una hora en carro.

El médico general procura ayudarme con lo que pueda y me da las órdenes para especialistas y las medicinas que entrega otra empresa que también comete abusos y todos los pasan callados.

Para evitarme las eternas colas y esperas de autorizaciones que se demoran y nadie contesta los teléfonos, o no contestan por los email, pago de mi bolsillo porque necesito saber qué es lo que tengo pero rápido. Así las cosas algo me descubrieron realizándome una endoscopia que pague de mi bolsillo.

Después el médico me envía a medicina interna, gastroenterología, una colonoscopia, consulta con el urólogo. Pasado un mes, Famisanar me autoriza por email para que me atiendan en el Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E y la clínica AVIDANTI de Ibagué. Me envían unos teléfonos en donde nunca contestan.

Decidí viajar a Honda a buscar las citas pagando costos de viaje por unos cien mil pesos. Cuando se llega al Hospital en Honda entra y a mano derecha hay un restaurante y una fotocopiadora en donde hay que hacer cola para pedir un servicio, ya que allí se mueve mucho las fotocopias para todo. Los sistemas nunca han funcionado y esa falta que le ha costado a los usuarios de la salud que pagan impuestos sumas millonarias no sirven para nada y las historias clínicas no existen.

Entro al hospital y busco ayuda con un vigilante para me oriente. Existen cajas por uno y otro lado y las colas son interminables en donde no se respeta el protocolo contra el covid y la gente se amontona y se contagia.

La primera vez me enviaron a una ventanilla dentro del hospital en donde la empleada después de una hora me dijo que esperara que me llamaran para confirmar la colonoscopia. Otra señora que trabaja en el hospital me dijo que le dejara unos teléfono y una fotocopia de la autorización para conseguirme una cita con el médico internista.

Detrás de ella hay mucha gente pidiendo lo mismo. Cuando se logra comunicar por un teléfono uno ocho mil, siempre le dice la operadora que espere y después de quince minutos le contestan, le piden los datos, y al final le dicen no hay agenda.

Pasados unos ocho días me llaman y me citan para hacerme el procedimiento colonoscopia el día 15 de julio a las diez de la mañana, tiene que estar media hora antes para que en caja haga el copago. Cumplí con dos días de dieta liquida, dos travat orales, limpieza del colon. Otros cien mil pesos para el viaje, dos días de trasnochos porque hay que estar en el baño.

Llego con la ilusión de que me atiendan rápido. Donde me dieron la cita me envían a una zona interna en la que hay una inmensa cola, gente que viene desde hace tres horas. Yo llegue hora y media antes. Aparece un empleado del Hospital muy activo organizando la gente. No; los de las diez ya están completos usted tiene que venir a las dos de la tarde. Saquen más fotocopias.

En mi caso debo hacer cola hasta que me puedan atender no importa a qué hora. Me dirijo adonde me dieron la cita y me dicen que tenga paciencia y que me atienden así sea a la hora que sea y que hay demasiados pacientes en el procedimiento y ¿cómo se cancela la cita si no es culpa mía? No hay respuesta. Mi cabeza está agotada y estoy deshidratado. El calor es intenso, no hay adonde sentarse y debe hacerlo sobre piedras de jardín o en el piso de cemento.

El empleado le dice a la gente: -tengan paciencia que los médicos los quiere atender a todos no importa la hora que sea. Es que hay muchísima gente. Me pregunto, ¿y entonces por qué no atienden lo que puedan con calidad? Mientras, a las salas de procedimientos ingresan pacientes; le ponen batas y están parados por horas esperando que los atiendan. Gente en las colas diciendo: -ayer me atendieron a las ocho de la noche y hoy vengo a entregar lo de patologías.

Yo me irrito, me preocupo y me da miedo de que me metan una bacteria ante este desorden ocasionado por la falta de buenos administradores que mantengan haciendo reingeniería de la salud, y le digo a mi acompañante que no me aguanto eso. Era un sacrificio porque hace mucho tiempo me deben hacer el procedimiento.

No aguanto más y no se sabe a qué horas me atenderán ¿o sea que si me desmayo o me enfermo por esa falta de atención debo pasar incluso hasta que me hospitalicen para que me apliquen suero y cobrarle a la EPS algo que me ocasiona el desorden en ese Hospital de Honda?

Salgo de allí, busco un restaurante y mejor me alimento para no caer en otra enfermedad que me ocasione la mala atención mientras los empleados le dicen a los usuarios: TENGAN PACIENCIA A TODOS LOS VAN A ATENDER AUNQUE NO SEPAN A QUÉ HORAS.

¿Adónde esta la presencia de la superintendencia de salud, los medios de comunicación que dicen denunciar estas faltas contra los derechos humanos?

Si el nuevo gobierno quiere acabar con estos lugares en donde todo se politizo y se volvió un negocio rentable, deben visitar ojala con investigadores privados que hablen con la gente y no con empleados manipulados por los políticos de turno, que los asustan con desemplearlos si cuentan verdades.

Las instalaciones del hospital de Honda no son adecuadas para prestar un servicio de salud óptimo y no dudo de que allí la contaminación es importante pero nadie piensa en esa realidad porque a los empleados del ministerio de salud no les importa la salud del colombiano.

Los médicos y sus organizaciones debían reclamar y exigir que a la gente la atiendan con respeto y calidad.

Termineé el día investigando quién me puede hacer el procedimiento y en una clínica en Mariquita lo hacen por más o menos quinientos mil pesos; ya me había gastado unos trescientos mil o sea que hubiera podido evitarme ese guion para cine de una película que se llame “¿EL HOSPITAL DE LA MUERTE?”…….