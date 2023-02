Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. La reforma a la salud es necesaria. El neoliberalismo se ha venido aplicando a partir de César Gaviria con su ministro Hommes que la aplicó a tabla rasa, en consecuencia, desde allí vienen problemas, entre ellos el de la salud. La reforma que se hizo a la salud es un proceso de privatización, porque las EPS trabajan con recursos del Estado, entonces es muy elemental, no se necesita sino tener amigos para fundar una empresa que se hace como EPS, consigue unos afiliados y empiezan a entrarle millones, después estará quebrado. Y no pasa nada nada, porque aquí no pasa nada. Todo es corrupto.

Corcho hace bien en atacar las EPS porque es un nido de corrupción. Un ejemplo dramático: Saludcoop. Están aterrados de que la plata va a llegar a los alcaldes, a las secretarías de salud, a las gobernaciones que también roban. Claro que todos roban, pero cuando el ladrón está identificado hay que cambiarlo. Las EPS son una vulgaridad, han dilapidado millones, se los han robado. Y quiénes la están defendiendo son los que están metidos allí, varias entidades financieras gigantescas que no se van a dejar quitar la torta A los parlamentarios no es sino darles una tajadita y votan en contra de la reforma. Es posible que la ahoguen.

Hay que hacer una reforma a la salud, duélale a quien le duela. Esa es mi opinión.

