Vacas sagradas

Ambroise Bierce en su Diccionario del Diablo definía así lo sagrado:

“Sagrado, adj. Dedicado a un propósito religioso; provisto de un carácter divino; capaz de inspirar pensamientos y emociones solemnes. Por ejemplo: el Dalai Lama del Tibet; el Moogum de M'bwango; el Templo de los Monos en Ceilán; la Vaca en la India; el Cocodrilo, el Gato y la Cebolla del antiguo Egipto; el Mufti de Moosh; el pelo del perro que mordió a Noé, etc.”. Hay que agregarle a la definición: “Las vacas cargadas de coca de Colombia y sus propietarios”.

UNA CÁNDIDA HISTORIA

Lo queramos aceptar o no, casi seguramente es la droga la que ha mantenido el valor del peso colombiano frente a las monedas extranjeras, su poder adquisitivo y para nuestro interés, la tasa representativa del mercado (la cantidad de pesos que hay que pagar por cada dólar).

Si el dólar subió a máximos históricos (más $5 mil pesos - dólar), seguramente 2022 no fue un buen año para el narcotráfico en Colombia. ¿Por qué esta afirmación? Perdió las elecciones el partido del Ñeñe Hernández y seguramente el control sobre muchos de estos negocios desde el 7 de agosto.

El desastre económico que se volvió generalizado en una economía desestimulada, también se observa en la quiebra de los concesionarios de vehículos de más alta gama: Ferrari y Masserati (Fuente: https://www.kienyke.com/radar-k/se-van-ferrari-y-maserati).

Y ahora, si el dólar bajó recientemente $400 pesos (ver fuente: https://cambiocolombia.com/economia/el-banco-de-la-republica-tambien-tiene-los-ojos-puestos-en-las-tarifas-de-energia), hecho el anuncio del Gobierno por Twitter sobre el cese del Fracking y con él, de todas las exploraciones petroleras en Colombia que se proponían los inversionistas extranjeros e incluso nacionales para 2023; y que las empresas transportadoras de maquinaria pesada también se ven de hecho ya golpeadas por estos anuncios; y que el café, apenas sube un punto porcentual en su precio, podemos deducir que en este país de economía informal y casi monoproductor, lo único que mueve realmente la aguja económica es el narcotráfico.

Para que el dólar baje de más de $5 mil pesos a $4600 pesos, no creo se deba al ingenio de los economistas del Banco de la República, cuyas sabias recomendaciones, podrían surtir efecto en menos de un mes. En cambio, creo que debieron entrar toneladas de droga procedentes de Colombia a Estados Unidos, y como contraprestación, toneladas de papel timbrado con millones de dólares a Colombia, para que bajara el precio al aumentar la oferta de estos. Con esto, lo que quiero decir, es que lo de las 1750 vacas que no “coronaron” en enero, no pudo ser el primer envío del año.

LAS AFIRMACIONES DE GUILLÉN

Ahora, a partir del más reciente escándalo sobre las narco-vacas (1750 vacas con 4500 kilos de cocaína en el Orión 5, interceptado en España con destino al Oriente – ver fuente: https://elpais.com/america-colombia/2023-02-01/las-narcovacas-la-punta-del-iceberg-de-la-ruta-atlantica-de-la-cocaina.html), Gonzalo Guillén, presenta el listado de fincas propietarias de estos semovientes, emitido por el ICA, entre las cuales dice, que figura el Ubérrimo:

https://twitter.com/HELIODOPTERO/status/1620122220986257410?s=20&t=G3FBWeJRzAZrxUooF9sYLg

Esta información, no ha sido confirmada por Las2Orillas ni otro medio; y tampoco, siendo objetivos, dice que esos propietarios de las fincas, hayan puesto la coca en esas vacas.

POLÍTICA Y SILENCIO.

Si se legaliza la droga, que es la idea de Petro, podríamos ver devaluación a futuro si no se alimentan otros sectores de la economía que nunca se han fortalecido, y generen con ello una utilidad igual o superior a la de la coca.

Ningún Gobierno ha logrado ese cometido y perseguir la coca como medida económica es dispararse en un pie. Es dejar sin dólares al país y gobernar sin presupuesto. De ahí, las alianzas históricas entre el poder y la droga.

VACAS SAGRADAS

Seguramente, nunca habrá explicación ante el mundo sobre sus dueños. La ausencia de dolientes y de fiscalización del tema es más que elocuente. “¿De dónde proceden las vacas y la cocaína?”. Son preguntas que no se han formulado por el Gobierno y los medios ni tampoco las formularán. Pero es obligación de la prensa independiente cuando es seria, permitirnos a los columnistas de opinión preguntar:

¿Dónde está la exigencia al ICA de una explicación profunda y detallada sobre las listas entregadas a Guillén?; ¿Dónde está el escándalo de los grandes medios contra las torpes declaraciones de Lafaurie, ahora garante de paz?; ¿Dónde reposa una solicitud de explicaciones a Uribe sobre la aparición de su finca en dichas listas y a otros ganaderos? Periodistas amigos: ¡están el deber de investigar! No hay vacas sagradas en un Estado de Derecho, donde todos somos iguales ante la ley. Los periodistas colombianos parecen de la familia Inca ante las vacas sagradas…De la familia Inca-Paz.

MAQUIAPETRO

Hay cosas que todo gran político conoce que su pueblo quiere escuchar pero no se deben hacer, las cuales debe prometer para jamás cumplir; otras que sabe que no se puede decir porque son impopulares y difíciles de lograr, pero debe hacer; y otras, que como esta, siempre es mejor callar: No se puede desmantelar el negocio que todos de dientes para afuera repudian, pero que es el motor y eje de la economía nacional, y por desgracia también, de una de las peores violencias del país. No es solo cumplir el Acuerdo de Paz.

Ahora, ¿podemos entender que la prensa no sea oportunista por una sola vez, y resulte cómplice del silencio nacional?

De todo lo que ha dicho Lafaurie, parece que esto es lo único cierto: “Colombia está inundada de coca”.

