- Hamilton, la voz que salió del Caribe y ahora suena más fuerte que nunca en la radio colombiana

“4Life” no solo es una canción de moda, es la prueba de que su voz ya ocupa un lugar en la escena colombiana

El sonido que hoy domina la radio en Colombia no nació en un estudio lujoso ni en una disquera internacional. Viene de Cartagena, del calor denso, del eco del mar, de una ciudad donde el ritmo no se aprende: se respira. Hamilton, el joven artista conocido como el AfroRockStar, acaba de alcanzar el puesto número uno en la radio nacional con “4Life”, su colaboración junto a Ryan Castro, una canción que se metió en los oídos del país con la naturalidad de quien llega sin pedir permiso.

Pero este no es un triunfo aislado. Detrás de ese número uno hay años de insistencia, de mezcla de sonidos, de una identidad construida sobre raíces afrocaribeñas que Hamilton nunca ha querido esconder. Su música no solo suena: cuenta de dónde viene. Y tal vez por eso conecta. Mientras “4Life” se toma la radio, el tema también empieza a escalar en el listado Hot 100 de Billboard Colombia, colándose entre las canciones más importantes del momento

El país lo está escuchando, pero también lo está viendo. Su gira, el AfroRockStar Tour Colombia, es una muestra clara de ese momento que no se puede forzar. Medellín ya lo recibió con un sold out rotundo, y ahora la atención se mueve hacia Cali, el próximo 29 de noviembre, antes de que el viaje termine en Bogotá el 6 de diciembre, en el Royal Center, uno de los escenarios más emblemáticos de la capital

Hamilton, una nueva promesa de la música en el país

Hamilton, cuyo nombre real es Leimor Hamilton Solera, nació en 1999 y creció rodeado por los ritmos de su tierra. En 2024 presentó su primer EP, Los Reyes del Mar, un proyecto que fue mucho más que un debut: fue una declaración de identidad. Canciones como “Ibiza” y “Madrid” empezaron a marcar su camino, mientras que colaboraciones posteriores con artistas como Lenny Tavarez, Justin Quiles y nuevamente Ryan Castro lo fueron llevando a otro nivel.

Y lo que viene no es menor. Nuevas colaboraciones con nombres como Nanpa Básico y De La Ghetto perfilan a Hamilton como uno de esos artistas que ya dejaron de ser promesa para empezar a ser realidad. Desde su barrio en Cartagena hasta el puesto número uno en la radio colombiana, su historia no parece la de un éxito repentino, sino la de alguien que entendió que la música también es un territorio que se conquista paso a paso, canción por canción.

