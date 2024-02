¿Hacia dónde va el turismo colombiano en 2024?

Por: Fernanda Osorio |

febrero 13, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

El 2023 fue testigo de la capacidad de la industria turística colombiana para adaptarse y superar desafíos sin precedentes. Aunque hubo incertidumbre y obstáculos que se presentaron, el sector no solo ha logrado mantenerse a flote, sino que ha demostrado una resiliencia ejemplar: desde el impulso del turismo de reuniones y eventos en ciudades como Bogotá o Cartagena, hasta el compromiso ambiental o el aumento de la llegada de turistas extranjeros al país.

Colombia se ha consolidado como un destino que cautiva a los extranjeros, gracias a la combinación de su herencia cultural y destinos de naturaleza. Los World Travel Awards, premios que reconocen lo mejor del turismo, eligieron a Colombia en la categoría ‘Destino Verde Líder de Sudamérica 2023′. Según Procolombia, en el primer semestre de 2023 más de 435.500 jóvenes viajeros llegaron a Colombia, marcando un incremento del 29% en comparación con el mismo período del año previo

..Publicidad..

También Bogotá se llevó el premio a mejor ‘Destino de viajes de negocios líder en América del Sur’, un reconocimiento que destaca el potencial del país en la industria de las reuniones, los eventos y convenciones. De acuerdo a las estimaciones del Gobierno Nacional, publicadas por Anato, para el cierre de 2023 fueron 5,77 millones de visitantes no residentes (23% más vs 2022) y para el 2024 serán cerca de 6,02 millones (4,3% más vs 2023), y de ahí para adelante entre 4% y 6% de incremento anual.

...Publicidad...

De hecho, en el tercer trimestre de 2023 el 30% de las reservas en Despegar fueron por paquetes de viaje. Sin duda, vimos un significativo aumento de la preferencia de paquetes de viaje hacia destinos colombianos de forma general. Los destinos que más destacaron fueron: Santa Marta, Barranquilla, Bogotá, Cali, Pereira y Armenia.

....Publicidad....

Estos dos últimos fueron de los que mayor crecimiento tuvieron para el trimestre (Pereira creció +94% vs trimestre anterior y Armenia +74% vs trimestre anterior). Por su parte, Chile y Brasil fueron dos de los países que se destacaron como emisores de turistas hacia Colombia, evidenciando un renovado interés en explorar las maravillas locales, además de la riqueza cultural y natural del país.

El panorama para el turismo en Colombia en 2024 es alentador. El crecimiento de la conectividad aérea colombiana con nuevas rutas, es solo una de las positivas noticias para el sector. Este aumento de las conexiones aéreas facilitará el acceso a Colombia a turistas de todo el mundo y esto, sin duda, fortalecerá aún más el turismo.

La clave estará en continuar promoviendo la riqueza cultural y natural de las regiones, teniendo presente que Colombia no solo es un destino de sol y playa. El país ofrece un abanico de experiencias para los turistas desde el senderismo, ecoturismo, turismo cultural, avistamiento de aves o ballenas en el pacífico. Así como destinos emergentes que contagian con su historia ancestral, fauna y paisajes icónicos. El país se encuentra en un momento crucial para el desarrollo del turismo y tiene el potencial de convertirse en uno de los destinos turísticos más importantes del mundo.