¿Habrá que pagar para poder ver todos los capítulos de Yo me llamo?

El reality sigue siendo un éxito en señal abierta y por eso tendrá todos sus episodios en la plataforma Caracol Play ¿Ya no se podrán ver desde Youtube?

La última temporada de Yo me llamo ha sido una de las más exitosas en la historia del programa: la audiencia no le pierde la pista al reality conducido por Carlos Calero y el talento seleccionado este año, supera de lejos el de temporadas anteriores. Es por esa razón que el canal de los Santo Domingo no perdió oportunidad, y montó todos los episodios del concurso a su plataforma Caracol Play.

Por medio de un comercial, en donde Amparo Grisales, Yeison Jimenez y Cesar Escola invitan a los televidentes a ver el programa por medio de la plataforma de streaming, se hizo el anuncio. Sin embargo, muchos fanáticos del reality se preguntan si habrá que pagar alguna suscripción para disfrutar de los shows que han dejado esta temporada.

Si bien, hay algunos programas que sí son de pago en la plataforma, como por ejemplo algunos partidos de las eliminatorias rumbo a Qatar, por los que hay que pagar 80 mil pesos, para ver los capítulos del reality solo hay que registrarse en Caracol Play y eso no tiene ningún costo.

Así mismo, si no quiere hacer todo el proceso de registro en la plataforma, a día de hoy existe otra opción: Todos los episodios del programa de imitación se encuentran en el canal de Youtube de Caracol Televisión.

