La ingratitud de Caracol con el éxito de Nuevo Rico, Nuevo Pobre

Con el regreso de Yo me llamo y el estreno de Arelys Henao, el reencauche quedará relegado en el horario Prime. No importó que fuera la novela más vista de diciembre

.Publicidad.

Conociendo que el movimiento de audiencia baja a finales de año, Caracol decidió mandar a vacaciones a Yo me llamo desde el pasado 17 de diciembre para no perder los capítulos finales del reality, y en su lugar puso la repetición de la exitosa novela Nuevo Rico, Nuevo Pobre, que hasta ese momento se estaba pasando a las 9:30 PM.

Pues lejos de perder audiencia, el reencauche mantuvo niveles de rating superiores a 9 puntos y se convirtió en la novela más vista a final de año, dejando a Caracol número 1 en el rating en horario prime y como el canal más visto en el último mes.

-Publicidad.-

Sin embargo, al parecer Caracol no ve con buenos ojos seguir manteniendo la novela en el horario de las 8 de la noche, ya que pondrá todas sus cartas en el retorno de Yo me llamo, y en el estreno de su nueva producción Arelys Henao, canto para no llorar. Así las cosas Nuevo Rico, Nuevo Pobre pasará a ser transmitida a las 10:30 PM.

Publicidad.

¡El gran día ya llegó! Mariana Gómez ya tiene todo listo para el gran estreno de #ArelysHenao el día de hoy y te realizó la gran invitación a no perderte ningún instante de esta maravillosa serie que sin lugar a dudas te robará el corazón. Visítanos: https://t.co/rRfQ67UvhX pic.twitter.com/jr7jzUsEqQ — Caracol Televisión (@CaracolTV) January 11, 2022

La nueva parrilla de programación de Caracol quedará así a partir de esta noche, 11 de enero.

8:00 PM - Yo me llamo

9:30 PM - Arelys Henao

10:30 PM - Nuevo Rico, Nuevo Pobre

¿Le pasará factura a Caracol cambiar el horario de la novela protagonizada por Jhon Alex Toro?

Vea también: