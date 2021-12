Gustavo Petro se mete en territorio de Álex Char

.Publicidad.

Gustavo Petro abrió su primera sede en Barranquilla en El Porfín, un barrio popular en el que Álex Char históricamente ha tenido líderes y cooperadores a su disposición para promover sus candidaturas a la alcaldía y ahora se encargan de impulsar su carrera presidencial con la recolección de firmas por su movimiento País de Oportunidades.

Fueron los líderes de El Porfín, que no están apoyando a Char, quienes le ofrecieron a Petro, sin costo alguno, darle una casa que no estaba siendo habitada para que organice reuniones y encuentros con la comunidad. Aunque en algunas cuadras todavía hay cooperadores trabajando para Char, el primer mandamiento que acordaron los petristas y charistas de El Porfín fue no entorpecer el trabajo del otro. A diferencia de Medellín y Bogotá, en donde la casa Petro ha sido ubicado en zonas residenciales, esta es la primer sede de la campaña que es ubicado en un barrio estrato 2.

-Publicidad.-

El diputado Nicolás Petro, hijo del líder de la Colombia Humana y Eduardo Noriega de la Hoz, coordinador del Pacto Histórico en la región Caribe han sido los puentes de comunicación entre los líderes de El Porfín y el candidato. Alfa Caribe, una expresión de la Colombia Humana, que impulsó la carrera de Nicolás Petro a la alcaldía también ha sido promotores de Petro en los sectores populares de La Arenosa y planean abrir una segunda sede la próxima semana que estará ubicada en la localidad Metropolitana de Barranquilla.

Le podría interesar:

Publicidad.