Gustavo Petro es el peor enemigo de Colombia

Por: Elizabeth Mora-Mass

octubre 22, 2025

Ante la queja de Petro que “ni mi propio embajador, ni mi canciller (quien tampoco tiene visa) hablan con Trump”, expresó Gustavo Petro, aceptando la difícil situación diplomática que viven los dos países y se quejó de la influencia del republicano Bernie Moreno para con su gobierno.

Sin embargo, en voz baja, algunos analistas dicen que si la crisis no ha crecido más y los aranceles a los productos colombianos no se han subido, se debe a la influencia de Bernie Moreno, Marco Rubio, en las altas esferas de la Casa Blanca, así como el senador demócrata, Rubén Gallego

Los especialistas aseguran que si a alguien hay que culpar de la crisis es al mismo Gustavo Petro. “Usted no va a un país a pedirle a las tropas que no obedezcan a su comandante en jefe, tal como lo hizo Petro hace dos semanas en Nueva York; ni dice en una entrevista (con Univisión el lunes) que a Trump hay que cortarle la cabeza. Petro lo dijo en vivo y en directo, frente a las cámaras. No hay nada que inventar. Petro es el peor enemigo de Colombia”, opinaba off the record, un banquero, especializado en Colombia, a un grupo de periodistas, hablando del tema.

Y agregaba: “si no fuera por Bernie Moreno, Trump le hubiera subido los aranceles a todos los productos colombianos. Gustavo Petro es el peor enemigo de la administración Petro de Colombia”.

“Colombia tiene la suerte de tener grandes amigos en la administración Trump. El ya mencionado senador republicano, Bernie Moreno, y el secretario de Estado, Marco Rubio, cuya esposa es colombiana, mientras el senador demócrata, Rubén Gallego, ayuda con los demócratas”, explicaba otro analista de Wall Street.

Por lo que se ha visto en las cadenas hispanas, la mayoría de los colombianos del área metropolitana de Nueva York critican a Petro por no medir sus comentarios, pero ignoran las consecuencias. Como nota final hay que decir que si usted quiere saber algo sobre un país, no le pregunte a los periodistas, indague con los banqueros.

