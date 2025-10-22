Nota ciudadana

Caricatura: Todo es culpa de Petro

Cuando todo el país se derrumba, la culpa siempre es de Petro. Ironía pura sobre el deporte nacional de esquivar responsabilidades

Por: Eduard López
octubre 22, 2025
