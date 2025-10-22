Caricatura: Todo es culpa de Petro

Cuando todo el país se derrumba, la culpa siempre es de Petro. Ironía pura sobre el deporte nacional de esquivar responsabilidades

Por: Eduard López |

octubre 22, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.