Nota ciudadana Caricatura: Todo es culpa de Petro Cuando todo el país se derrumba, la culpa siempre es de Petro. Ironía pura sobre el deporte nacional de esquivar responsabilidades Por: Eduard López | octubre 22, 2025 Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas. También le puede interesar: La caída en desgracia de Carlos Caicedo, el gobernante que hundió al Magdalena Etiquetas: Gustavo Petro, petro, política