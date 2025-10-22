El abogado al que mataron dos obreros por intentar mejorar la condición laboral de los trabajadores

Rafael Uribe Uribe fue asesinado en 1914 cuando llevaba al Congreso un proyecto en favor de los trabajadores. Su legado reformista aún perdura

Por: Carmelo Antonio Rodríguez Payares |

octubre 22, 2025

El 15 de octubre de 1914, el general Rafael Uribe Uribe, uno de los grandes caudillos liberales de finales del siglo XIX y comienzos del XX, cayó herido de muerte en la Plaza de Bolívar, en Bogotá. Caminaba hacia el Capitolio Nacional con un proyecto de ley en su portafolio, destinado a mejorar las condiciones de los trabajadores colombianos. Aquella jornada coincidía con la primera conmemoración del Día de los Trabajadores, también llamada la Fiesta del Obrerismo.

Según relató el diario El Tiempo, los agresores fueron dos campesinos identificados como Leovigildo Galarza y Diego Carvajal, quienes, tras salir de una chichería cercana y bajo los efectos del alcohol, atacaron al líder político con hachuelas ocultas bajo sus ruanas. Lo esperaron entre las dos y las tres de la tarde a las afueras del Capitolio y, al verlo pasar, lo golpearon con furia en la cabeza. Uribe Uribe fue auxiliado por transeúntes, pero murió al día siguiente, el 16 de octubre, a los 55 años.

De Valparaíso al Congreso

Uribe Uribe nació el 12 de abril de 1859 en Valparaíso (Antioquia), en la hacienda El Palmar. Su nombre completo era Rafael Víctor Zenón Uribe Uribe. Fue un joven tímido y reservado que recibió educación de su madre antes de ingresar al Colegio del Estado —hoy Universidad de Antioquia—, de orientación militar y conservadora. Allí se formó en logística y estrategia.

Con apenas 17 años, se unió a las filas liberales durante la Guerra Civil de 1876–1877 en el Cauca, donde resultó herido. En 1880 se graduó como abogado en la Universidad del Rosario y poco después ejerció como Procurador General de Antioquia y profesor de Derecho Constitucional y Economía Política.

El tribuno y el reformista

Durante su vida pública, alternó la política y la milicia. Fue representante a la Cámara (1884–1909), senador (1911–1914) y ministro plenipotenciario ante Chile, Argentina y Brasil. En el campo militar se destacó como general liberal en la Guerra de los Mil Días (1899–1903).

Tras el fin de esa guerra, se despojó del uniforme y abrazó ideas nuevas: el socialismo europeo de pensadores como Karl Marx y Jean Jaurès. Desde entonces se declaró nacionalista, dejando atrás el liberalismo clásico. Sus propuestas impulsaron reformas en el sector agrario, educativo, laboral y periodístico, y defendió un Estado más justo y menos oligárquico.

Un pensamiento adelantado a su tiempo

Uribe Uribe cuestionó el anticlericalismo y el federalismo radical de su partido, y criticó el viejo lema económico del laissez faire, laissez passer (“dejar hacer, dejar pasar”). Buscaba un país más equitativo y moderno, en el que el Estado garantizara derechos a trabajadores y campesinos.

Participó también en el gobierno conservador del general Rafael Reyes Prieto, donde cumplió misiones diplomáticas y dejó claro su espíritu patriótico:

“Me he trasladado a otras regiones intelectuales y a una política más noble y serena. El resto de mi vida me dedicaré al servicio de mi país, como patriota, no de una variedad política… Ahora no soy nada más que un colombiano.”

La vida de Rafael Uribe Uribe se apagó de forma violenta, pero su pensamiento reformista quedó como herencia del liberalismo moderno colombiano. Su nombre, grabado en mármol en la historia nacional, sigue evocando la lucha por la justicia social y la dignidad de los trabajadores.

