Guía para detectar una amistad tóxica

Ser tóxico es algo que se entiende cada vez más y que hasta las generaciones más adultas lo utilizan en su léxico. Creemos que lo tóxico en una relación abunda solo en lo romántico, la verdad es que cada vez se conocen más casos de toxicidad en las amistades y hasta en la familia. Seguramente existirán muchísimas más razones, pero te dejamos las principales para que detectes con urgencia si estas rodeado de tóxicos, o incluso si el problema eres tú.

Se olvida de ti cuando conoce a alguien más: no está mal que tengamos otras amistades además de esa incondicional, pero sí es una señal tóxica cuando empiezas a notar que “solo le sirves” a esa persona cuando no tiene ninguna otra distracción. Es decir, cuando tiene una amistad nueva, o incluso una pareja, tu no existes o restas importancia. A excepción de cuando necesita algo tuyo, ahí sí existes, por un corto tiempo.

Cree que por su amistad incondicional no se pueden separar: una cosa es que la pasan muy bien cada vez que se ven, y que su cercanía sea tanta que les permita juntarse continuamente; eso no es motivo para suponer que está [email protected] a todo plan que tengas, o que es tu obligación llevarle, los espacios y límites también existen en las amistades.

Juega el papel de víctima: constantemente aprovecha cualquier situación para hacerte sentir culpable por tus comentarios o acciones. Así diga que es bromeando, te recalca cada vez que puede tu error, sin hacerse responsable de sus propias acciones o emociones.

Te señala tus inseguridades y recuerda tus errores: conocerte tanto se convierte en un arma de doble filo, pues sabe justamente dónde dar para lastimarte. Aun cuando sabe lo que te hiere, y en medio de bromas, comenta tus errores, incomodidades o momentos vergonzosos solo para sentirse superior.

No es capaz de dejar de pensar en su bienestar propio: tóxico y egoísta; aun cuando sabe que pasas por un mal momento, su egoísmo no le permite enfocarse en lo que te ocurre, solo piensa en sus problemas o emociones propias, sin importar si son de menor magnitud. Si minimiza tus sentimientos o lo que te sucede, es una señal de amistad tóxica.

Cree que su amistad es una competencia: quiere verte mejor pero no mejor que él/ella. No se alegra por tus logros, sino que lo ve como una amenaza para competir y tratar de "superarte".

