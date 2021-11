Y al fin ¿de quién es la hija de Andrea Valdiri?

Como toda una novela, el drama que envuelve a la barranquillera, a su hija Adhara, Lowe León y a Felipe Saruma, no cesa. La prueba de paternidad sigue de por medio

“Me tocó callarme por temas legales, pero hoy mi corazón me dice otra cosa” inició este fin de semana el cantante Lowe León en sus redes sociales para enviarle una indirecta a Andrea Valdiri. “¿Cuál es tu negativa en negarle la paternidad a la niña? ¿cuál es el motivo real?, yo quiero que tú le expliques hoy a Colombia por qué te niegas tanto me has hecho quedar como el malo” continuó el hombre que tuvo una historia amorosa breve pero mediática con la bailarina a finales del 2020.

Es necesario conocer la cronología de su amor para entender los reclamos de ambos. Por el mes de septiembre del año pasado, la pareja se compartía los regalos más costosos: relojes lujosos y hasta un caballo de paso fino. Para muchos de sus seguidores todo se trataba de un show de marketing, incluso afirmaban que su relación era una “transacción de tres meses” para afianzar la música de él y las redes de ella. Después de la famosa liposucción de Lowe para finales de septiembre, la pareja se empieza a separar en redes y se vuelve más recurrente el tiempo que la barranquillera pasaba con uno de sus mejores amigos el caleño Felipe Saruma.

Sin embargo, León nunca dejó de recalcar su amor por la Valdiri hasta inicios de diciembre, misma fecha donde ella anuncia su embarazo. En febrero del año siguiente se conoce un famoso viaje que hizo el hombre con su nuevo amor, mientras Andrea pasa todo su embarazo con su amigo creador de contenido audiovisual, hasta el mes de junio cuando su segunda hija Adhara nació.

La duda de la paternidad la publicó el mismo Lowe en sus redes sociales “Aquí solo quiero hablar sobre la niña y tu negativa desde el día uno solo que callé. Desde el día uno llamé a tu papá, a tu mamá, a todo el mundo, me cerraron las puertas, ¿qué escondes? ¿Qué crees? ¿que no soy feliz? Estoy haciendo un hogar, lo que siempre quise” finalizó el cantante en sus redes sociales incluso sin prever la respuesta de Valdiri.

“Para tu recibir las grandes bendiciones que te tiene Dios, como por ejemplo tu nuevo matrimonio, tu nueva bendición, tienes que dejar tu pasado quieto y atrás porque esa fue la decisión que tu tomaste” inició la barranquillera en sus redes sociales, y aunque se mostraba muy tranquila tiró algunas indirectas de lo que pudo haber sido su pasada relación con Lowe. “¿Qué necesita ella? Atención, un hombre que le de tranquilidad durante su embarazo” dijo Valdiri para hablar sobre la esposa del hombre quien está en gestación. “Si la ley no funciona, tienes un arma muy importante y se llama Dios, ese Dios que nombras a cada rato, entonces mi amor, cállate y ten fe” finalizó la barranquillera quien hasta el momento no ha dicho nada más sobre todo este drama que la rodea.

