El exclusivo premio que se ganó James que Luis Díaz puede igualar

.Publicidad.

El mejor jugador colombiano en Europa para muchos es Luis Díaz. Su buena temporada pasada con el Porto la consagró con la Copa América donde Colombia cayó en semifinales, y ahora esta nueva temporada 2021-2022 sigue en racha, anotando casi de a golazo por fin de semana.

Ya no alcanzan los dedos de una mano para contar los golazos que Lucho ha convertido desde que llegó a Portugal y con la selección. Es por eso que el guajiro fue nominado al Premio Puskas que otorga la FIFA al mejor gol del año. Este 29 de noviembre la FIFA anunció los 11 goles que compiten por el premio que se entregará en la gala de The Best que se realizará a comienzos del 2022.

-Publicidad.-

El gol por el que Lucho fue nominado fue la espectacular chilena con la que le anotó a Brasil en la Copa América. Pese a que el partido lo terminó perdiendo por 2-1 en el último minuto, para la historia quedó la espectacular anotación que logró Díaz a pase de Cuadrado.

🥁 Presenting the #Puskas Award 2021 nominees 🏆 🇨🇴 Luis Díaz

🇫🇷 Gauthier Hein

🇦🇷 Érik Lamela

🇦🇹 Valentino Lazaro

🇩🇿 Riyad Mahrez

🇬🇭 Sandra Owusu-Ansah

🇬🇷 Vangelis Pavlidis

🇲🇽 Daniela Sánchez

🇨🇿 Patrik Schick

🇮🇷 Mehdi Taremi

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Caroline Weir 🗳️ 𝐕𝐎𝐓𝐄: https://t.co/niTLoxY73c pic.twitter.com/UJAm6p4agx — FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2021

Publicidad.

La elección del ganador queda en manos de los aficionados que voten en la página oficial de la FIFA, siendo un premio que no eligen periodistas ni personas especializadas sino los fans. Cabe recordar que el único colombiano que ha ganado este premio es James Rodríguez con el golazo que le anotó a Uruguay en octavos de final del mundial 2014. ¿Cuál de los dos goles fue mejor?

Hoy hace 5 años, James Rodríguez hacía esto en el Maracaná vs Uruguay. pic.twitter.com/aTe5zBIQz5 — ElMadridista™ (@Madridismo7_) June 28, 2019