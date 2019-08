Por qué gritaron los afrodescendientes en el Foro de Sao Paulo

Entre el 25 y el 28 de julio del presente año se llevó a cabo la versión XXV del Foro de Sao Paulo, en la ciudad de Caracas (República Bolivariana de Venezuela), bajo el lema “por la paz, la soberanía y la prosperidad de los pueblos: ¡Unidad, Lucha, Batalla y Victoria!”. En este evento participaron 723 delegados internacionales de más de 50 países de los cinco continentes y el doble de delegados nacionales. Entre estos asistentes se encontraron diversidad de poblaciones, en edad, etnia, religión, sexo y orientación sexual. El común denominador fue la unidad de pensamiento ideológico en contra del intervencionismo americano, en favor de la paz, la soberanía y el desarrollo de los pueblos, especialmente en el caso específico en contra del intervencionismo yanqui en Venezuela. Bajo esta orientación se llevaron a cabo las diferentes discusiones y debates con el más alto nivel teórico y político.

El foro nace en 1990 en la ciudad Sao Paulo en Brasil como un escenario de partidos de izquierda y se ha convertido en el espacio más importante a nivel mundial donde se encuentran intelectuales, activistas sociales, políticos y militantes del socialismo. Después de la caída del muro de Berlín y el llamado “fin de la historia”, los partidos de izquierda encontraron en el Foro de Sao Paulo un lugar de resistencia para construir agendas y programas para afrontar el modelo capitalista en sus diferentes expresiones: neoesclavitud, colonialismo, globalización, neoliberalismo, imperialismo, patriarcado, entre otras. Todo con el objetivo de darle un nuevo rumbo al proyecto socialista, una especie de I y II internacional, bajo las nuevas lógicas de este periodo histórico.

En esta oportunidad durante el encuentro número XXV se dedicaron tres días al debate, donde diferentes sectores se reunieron por separado y elaboraron documentos que luego serían leídos e incorporados a la declaratoria final, y a la agenda o plan de trabajo que se presentaría como conclusión en el cuarto y último día del encuentro. Los tres primeros días de debate se desarrollaron según la metodología acordada. Todo marchó muy bien hasta que los africanos y afrodescendientes asistentes representados en delegaciones de diferentes países, quienes también trabajaron igual que los otros sectores y construyeron dos documentos —Declaración final del encuentro afrodescendientes en nuestra América y el Caribe contra el neoliberalismo y el imperialismo y la Agenda antiimperialista afrodescendiente en el marco del Foro de Sao Paulo 2019-2020—, comprobaron que en la declaración final no se había incorporado ni un solo párrafo de los documentos elaborados por las y los representantes de esta comunidad en el foro. Esta indignación llegó a convulsionar la plenaria final del Foro de Sao Paulo como nunca se había visto en las anteriores versiones del foro.

Ante esta omisión los y las afrodescendientes nos levantamos de las sillas y alzamos la voz como buenos cimarrones y cimarronas, paralizando el desarrollo del foro. “¿Dónde están los afrodescendientes?”, gritamos. Los asistentes se solidarizaron con nuestro reclamo levantándose de las sillas, lo que obligó a que se reconsideraran los documentos y se incluyera nuestro sector.

Este hecho nos lleva a pensar: ¿será que todavía la izquierda sigue encerrada en los principios del marxismo ortodoxo, que no es capaz de mirar más allá de la lucha de clase de burgueses y proletarios, sin tener presente otras luchas como la racial, la de las mujeres, la ambiental, etc.? ¿Es que los partidos participantes del Foro de Sao Paulo solo tienen un referente de enunciación teórico que es el de occidente y quieren aplicarlo en todas las latitudes del mundo sin observar particularidades?

Este foro que fue no solo de partidos de izquierda sino que también participaron movimientos sociales debió dejarnos una experiencia frente a los grupos étnicos, ya que no es concebible que en este lado de mundo se continúen construyendo propuesta humanistas y socialista en favor de los millones de condenados de la tierra utilizando a Fanón y se desconozca el aporte de los africanos y sus descendientes. Somos más de 150 millones de hombres y mujeres descendientes de la diáspora africana en las Américas y el Caribe, que desde que fuimos traídos en condición de esclavizados aportamos a la conformación de las nuevas naciones. Además, participamos de manera determinante en los procesos de independencia y actualmente seguimos aportando. Esto sin contar con que continuamos siendo los más explotados dentro de los explotados: padecemos la pobreza, el racismo y la discriminación racial. En consecuencia, fielmente creemos que el sistema capitalista que nos esclavizó y nos tiene en estas condiciones de miserables, de ciudadanos de segunda categoría, no nos puede ofrecer otra cosa que la humillación como seres humanos.

Es urgente que la izquierda comprenda que ese porcentaje de personas afrodescendiente debe ser tomado en cuenta en los procesos de movilización, organización social y dirección, así como en las contiendas electorales. Asimismo, debe entender que no somos esa minoría como nos suelen decir, ni tampoco tenemos esa minoría de edad de la que habla Kant en su ilustración para usar sus categorías, somos un pueblo con conciencia y con ganas de salir de este estado de cosas, donde nos ha sumergido un sistema de explotación y exclusión que no tiene piedad por la especie humana y estamos convencidos que el sistema capitalista que nos esclavizó y nos tiene en estas condiciones de miserables, de ciudadanos de segunda categoría repito no tiene la solución a nuestros problemas de pobreza, exclusión y discriminación. Por eso hoy luchamos codo a codo mano a mano y hombro a hombro con los sectores desposeídos por la construcción de un mundo mejor sin explotación, sin racimos y discriminación. Y para recordar el lema con que nació el foro “otro mundo es posible”.

Desde el Palenque un cimarrón todavía.

