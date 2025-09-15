- Golpe a Aeropuertos del Oriente y a su negocio con el manejo de aeropuertos en Colombia

El Supertransporte, Enrique Piñeres, multó a la concesión Aeropuertos del Oriente en la que están junto a coreanos en la administración del aeropuerto Palonegro

Airplan es el segundo operador más grande de aeropuertos en el país. Su nombre completo es Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte – Airplan, y está encargado del funcionamiento de: José María Córdoba de Rionegro, Olaya Herrera de Medellín, El Caraño de Quibdó, Los Garzones de Montería, Antonio Roldán Betancourt de Carepa y Las Brujas de Corozal.

Uno de los grupos donde está Colombian Infrastructure es el Consorcio Aeropuertos Oriente. Donde tienen una participación y entre los socios del consorcio está el gigante Korea Airport Corporation – KAC, como socio operador, una concesión que obtuvieron en el 2010 por veinte años.

El mismo grupo, Consorcio Aeropuertos Oriente, además del aeropuerto de Palonegro de Bucaramanga, maneja el Simón Bolívar de Santa Marta, Camilo Daza de Cúcuta, Alfonso López Pumarejo de Valledupar, Yariguies de Barrancabermeja y Almirante Padilla de Riohacha. Los coreanos con los que trabajaron los dueños de la concesión debían manejar la parte operativa, comenzando de paso operaciones en el país.

Este poderoso grupo económico que tiene el majeo del aeropuerto de Palonegro de Bucaramanga acaba de ser multado por la Superintendencia de Transporte, que sigue las órdenes de Enrique Piñeros. El Supertransporte es ingeniero civil de la Universidad Nacional, oriundo de Cartagena, lleva escasos meses en el cargo y han sido señalados sus vínculos con el Clan Torres de Puerto Colombia, influyentes financiadores de las campañas al Congreso de Armando Benedetti y del presidente Gustavo Petro. El ingeniero ya comenzó investigaciones por la muerte de un perro y por el servicio de taxis del aeropuerto de Bucaramanga.

El consorcio Aeropuertos Oriente, deberá pagar $ 300 millones por no haber ampliado la oferta de transporte terrestre, es decir, no solo control del Consorcio Taxi Aeropuerto puede tener taxis en el lugar.

Para la entidad de gobierno los usuarios del aeropuerto no pueden escoger libremente la empresa de taxis que los mueva del terminal aéreo. Según los funcionarios en el sitio hay un control del Consorcio Taxi Aeropuerto, información expresada en la Resolución No 10025/24. En consecuencia, Sociedad Aeropuertos representante legal Nelson Javier Rodríguez debe aplicar los correctivos.

El grupo encargado del aeropuerto Palonegro de Bucaramanga

Consorcio Aeropuertos de Oriente es el resultado de la unión de Colombian Infrascture Equity Found, CIEF, EXI Cerpi Holding y MIP Cerpi Holding.

Aeropuertos de Oriente si bien perteneció al grupo Olímpica y al fondo de inversión Nexus, ahora llamada Patria Investments ya tiene otros dueños. Los Char vendieron su participación en 2017 a un grupo extranjero. La autorización de la compra y venta fue hecha por el director de la ANI de la época, Dimitri Zaninovich.

Una vez se dio el visto bueno se realizó el compromiso de administrar, operar, explotar comercialmente, mantener y modernizar las áreas concesionadas de los aeropuertos Camilo Daza de Cúcuta, Palonegro de Bucaramanga, Yariguies de Barrancabermeja, Alfonso López de Valledupar, Simón Bolívar de Santa Marta y Almirante Padilla de Riohacha, por parte de los nuevos responsables.

La multa, en primera instancia, puede ser revocada por los abogados de Sociedad Aeropuertos de Oriente, si consideran los involucrados que la sanción no siguió la legislación colombiana.

