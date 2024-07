Gol de Aurora Vergara: quedó en firme el rector Leopoldo Múnera, el más votado por los estudiantes

.Publicidad.

La lucha de poder que perturbó el año académico en la Universidad Nacional finalmente concluyó, al menos en las instancias jurídicas. La Ministra de Educación saliente, Aurora Vergara, quien lideró la movida desde el gobierno para lograr la elección del candidato apoyado por los estudiantes salió bien librada a pesar del bombardeo de acciones jurídicas desde todos los frentes. La última que intentó tumbar la elección de fue la procuradora Margarita Cabello.

Después de cuatro meses de un paro motivado por la elección de José Ismael Peña como rector, finalmente los estudiantes regresarán a clases este lunes 22 de julio para continuar con su semestre académico, el cual se espera termine a finales de septiembre con la idea de empezar casi que inmediatamente el siguiente y que así se pueda normalizar el calendario académico.

..Publicidad..

Uno de los puntos clave que llevó al levantamiento del paro fue la decisión del Consejo Superior Universitario de desestimar la elección original de Peña, quien nunca llegó a posesionarse de manera oficial y convocar una sesión extraordinaria en la que terminó siendo elegido Leopoldo Múnera, candidato que había obtenido el respaldo de la mayor parte de la comunidad académica.

...Publicidad...

Sin embargo, eso no acabó con los problemas, puesto que al sector más pro Dolly Montoya de la universidad no le gustó que no se hubiera permitido la llegada de Peña a la rectoría y alegaron que el gobierno de Gustavo Petro, representado en ese momento por la exministra de Educación, Aurora Vergara, estaba violando la autonomía universitaria. A ellos se les sumaron senadoras del Centro Democrático, como Paloma Valencia, quienes demandaron ante el Consejo de Estado la elección.

....Publicidad....

Última palabra: el Consejo de Estado fija posición

Ante esto, el alto tribunal fue tajante a la hora de negar la suspensión de la designación como rector de Leopoldo Múnera al considerar que no existe causal para ello y, si bien aseguraron que van a seguir estudiando las demandas, que con la de Valencia suman seis, el abogado y politólogo que ya comenzó a hacer designaciones clave en la universidad va a poder continuar ejerciendo como rector y estará presente en el tan esperado regreso a clases.