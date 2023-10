Gloria Pachón, la férrea mamá detrás del Galán que puede ser el alcalde de Bogotá

.Publicidad.

No hay día en el que Gloria Pachón de Galán no llame desde su retiro en Chia a su hijo menor, Carlos Fernando. Le da algún consejo, le recuerda algún dato, le desea suerte. Desde hace siete décadas vive alerta con la política.

Estaba muy joven cuando la vida le cambio de cambió de la peor forma. Estudiaba periodismo en Canadá cuando una llamada, en medio de la noche, le informó que su papá, Álvaro Pachón de la Torre, había muerto en un accidente de tránsito de regreso de la fiesta de despedida de su gran amigo Guillermo Cano. Se regresó a Colombia. Tenía 17 años. Se vinculó entonces al El Espectador y la primera misión fue cubrir el reinado de belleza de Cartagena. Pero no, ella quería el fragor de una sala de redacción. Encontró en El Tiempo un mejor lugar con el ex presidente Eduardo Santos en la dirección, en plan de darle un vuelco al periódico. Aterrizaron tres jóvenes con sangre fresca y bagaje: Enrique Santos que fungía de izquierda y su amigo Daniel Samper con un humor cáustico Daniel Samper Pizano y el abogado recién graduado de la Javeriana

Luis Carlos Galán. Tímido. Le gustaban las mujeres que tuvieran cosas qué decir. Qué pensar. Y en Gloria Pachón encontró eso.

Poco a poco se fueron acercando, sin necesidad de flores ni de chocolates. Los acercó trabajar en la sección del periódico Temas y nombres, dirigida por Alfonso Castellanos. Una amiga, Nora Parra, alimentando la cercanía. Luis Carlos, descollaría pronto en la política marcado por su habilidad discursiva. . Todo fue muy lento. Tan lento que, el 20 de julio de 1969, mientras todo el planeta veía a través de un televisor cómo Neil Armstrong se convertía en el primer hombre en poner un pie en la luna, Luis Carlos trataba de convencer a Gloria, quien era ocho años mayor que él, que fuera su novia. No le dijo ni si, ni no. Lo dejó en espera. . Cuando menos se dieron cuenta fueron marido y mujer. Él dejó el periodismo para convertirse en Ministro de educación a sus 27 años. Gloria se convirtió en su confidente. Armaron un tándem.

Gloria Pachón fue el bastión político duramente muchos años de su esposo.

Con Juan Manuel su primogénito recién viajaron en 1972 a asumir la embajada en Roma en el gobierno de Misael Pastrana Borrero. Alli nace Claudio, su segundo hijo. Epoca provechosa, de aprendizaje y Galan se impresionó con la infraestructura vial italiana. Regresaron al país y en 1977 nace Carlos Fernando, el menor.

Con tres pequeños, en la casa de los Galán se respiraba la política, era el alimento de mañana, tarde y noche. Y en 1982 asume el primer gran reto como candidato presidencial. Después repetiría en 1986 y en el fatídico 1989.

En el Parque de Berrio de Medellín denuncia abiertamente a las mafias, el soborno por parte de narcotraficantes, asumiendo un altísimo costo. El conservador Belisario Betancur fue elegido presidente; la guerra de las mafias había empezando. Cayó el ministro de justicia, compañero de Galan en el Nuevo Liberalismo Rodrigo Lara en 1984, cayó Don Guillermo Cano, el director de El Espectador en 1986. . Se trataba de Pablo Emilio Escobar Gaviria quien lo sacó públicamente de una lista al Congreso donde era suplente. El narco nunca olvidó esta humillación.

Es entonces cuando Gloria Pachón ve la urgencia de salir del país. Le molestaba lo cómodo que se sentía siendo un mártir. Aborrecía esas frases que decía como “A los hombres se los puede eliminar, a las ideas no”. La asustaban. Vivieron un tiempo en Oxford donde Galan dio clases. Pero regresaron. La política lo llamaba.

Galán y sus hijos. La política siempre fue un tema de conversación.

Una herida abierta era Colombia en 1989. Pero no importó, era el momento de Galán. Gloria se echó la campaña al hombro. De ganar la consulta liberal sería el presidente de Colombia. Peró llegó el 18 de agosto de 1989. En la mañana de ese día sicarios del cartel asesinaron a Valdemar Franklin Quintero, el duro comandante de la policía de Medellín que seis días atrás había frenado un atentado contra Galán.

Mientras el candidato hablaba con gente cercano al policía asesinado, Gloria cuadraba lo que sería la manifestación de esa noche en Soacha. Habían presagios y ella no quiso leerlos. El primero estaba en la agenda de su esposo, donde anotaba cada detalle de sus días. Allí vio que tenía anotada la palabra Soacha y al lado, en tinta roja, un signo de interrogación. ¿Pensaba no ir a la manifestación que tenía planeado ese viernes en la noche? La otra era el cambio de jefe de escoltas que había hecho en las últimas semanas el general Miguel Masa Marquez, cabeza del DAS. Jacobo Torregrosa fue nombrado jefe de escoltas. Era descuidado, mandón, gritón. A Gloria no le gustaba y cuando se quejó ante Maza Márquez el comandante guajiro la tranquilizaba diciéndole que tenía “toda su confianza”. Se ufanaba incluso del esquema de seguridad que le había monta a Galna para la manifestación en Soacha. Decia a gritos que no había nada que temer. Ella no le creyó

Ella no fue a Soacha, la despedida fue después del almuerzo. Planeaba un descanso en Barranquilla a ver jugar a la selección de Maturana debutar en las eliminatorias al mundial contra Ecuador. Gloria se quedó con sus tres hijos viendo Calamar, la telenovela más vista ese año, cuando sonó el teléfono. Su esposo estaba herido. Intentando mantener la compostura salió para el hospital de Kennedy. Llegó cuando su esposo ya había fallecido. Tardó una docena de minutos en entender cada una de esas palabras. La vida le dio un un nuevo giro; tenía tres hijos. Todo lo relata en su libro 18 de agosto que publicó en el 2019.

El Presidente Gaviria la nombró embajadora en la UNESCO y tomó rumbo Paris con los tres niños y con su amiga Nora Parra. Desde entonces fue madre y padre y la imagen de Luis Carlos Galán estaría presente, siempre, en la vida suya y de los hijos. Se ha encargado de que así sea. Lo fue cuando recuperaron la personería jurídica del Nuevo Liberalismo, su legado político, con cuyas banderas espera , a sus 88 años, ver a su hijo Carlos Fernando, ser alcalde de Bogota el próximo domingo.