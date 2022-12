Gastarse 96 millones en catar y decir que fue poco: el arribismo de La Liendra

.Publicidad.

El influencer La Liendra había viajado a Catar para vivir la fase de grupos del mundial. La mayoría de cosas que hizo en este país se hicieron tendencia principalmente por ser controversiales y ahora se suman las declaraciones que dio sobre el costo de su viaje al país árabe.

A través de su cuenta de Instagram el paisa comentó que si bien la cantidad de dinero que el gastó era una suma bastante grande, no le pareció caro viajar a Medio Oriente.

-Publicidad.-

Vea también: La vida de jeque que se está dando La Liendra en Catar

En una dinámica de preguntas y respuestas, el creador de contenido reveló la cifra al contestarle a una persona que le preguntó “cuánto dinero puede costar ir al mundial”. Puesto que a diferencia de otras celebridades que viajaron al evento patrocinados por marcas, La Liendra costeó todo con sus propios recursos.

Publicidad.

Según dijo el influenciador, su viaje tuvo una duración de 15 días durante los cuales estuvo en la ciudad de Doha que es la capital de Catar y asistió a cinco partidos.

“Me fui y me vine en primera clase, estuve en 3 partidos de Portugal y en 2 de Messi, o sea un total de 5, y en todo lo que les conté se me fue un total de 20.000 dólares, eso fue lo que se me fue en el Mundial”, afirmó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Famosos de la A a la Z (@famososhastalaz)

De acuerdo con lo expresado por La Liendra, gastos como tiquetes, hospedaje, alimentación, entradas a los partidos de fútbol, diversión, entre otros, tuvo un costó superior a los 96 millones de pesos.

Además aseguró que “Catar no es un país caro, un real catarí equivale a 1.300 pesos, entonces miren que no hay mucha diferencia, pero en sí los vuelos y los hoteles sí estaban muy caros” y explicó que se regresó de Catar porque quería compartir la temporada decembrina con su familia además de ultimar los detalles del encuentro de boxeo que tiene pendiente con Nicolás Arrieta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Liendra (@la_liendraa)