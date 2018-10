Gardeazábal de regreso a Cali

Como siempre irónico y agudo habló de su libro, que es otra visión de la violencia de esta Colombia que él desde Cóndores no entierran todos los días ha retratado para que los colombianos no olvidemos los sucesos dolorosos que hemos vivido.

Creemos que los organizadores del evento no dimensionaron al personaje y lo metieron en una carpita que parecía de camping, pero con nombre rimbombante: El valle y sus letras. Les sobró escritor y les faltó espacio a los de logística, quienes aún no saben que Gardeazábal es taquillero y que el público se mueve masivamente donde quiera que el escritor le da por abrir su boca, bien sea para contar la realidad del país que otros no ven o para escandalizar a la mojigatería que aún se santigua cuando el escritor dice, señala o condena. Muchos de los asistentes nos tuvimos que conformar ver al escritor en una pantalla de televisión afuera de la carpita en la que el tulueño decía y contaba.

Los vimos como siempre vital, dicharachero, amigo con sus amigos, vivaz y presto a responder sin ambigüedades lo que se le pregunte.

Contó que su nuevo libro contiene 20 relatos con los que sigue develando, no solo las violencias en su Tuluá natal, sino las de otros pueblos de esta patria que Gardeazábal ha retratado tan bien. En la novela, dijo el escritor, hay personajes como el cacique Burriga, un indio pijao, pasando por el duque de Wellington, hasta un matón de nombre Calígula que le da cuerpo a los relatos.

Estos son los contenidos del libro:

La mano de Burrigá

El duque de Wellington

El primero de los liberales

Alejandro el malo

El paredón de los amores

Rosalbina Ortiz

La primera masacre

Lucy Restrepo

Calígula Restrepo

La segunda masacre

Los dados de Teodoro

Don Tista

El pollo Omar

El papá de la guerrillera

Erika

El serruchador

Orfilia y yo

Ni para mí ni para vos

El lechero

El último rezado

