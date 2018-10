Construyendo una vida mentalmente más saludable

Día a día procuramos que las cosas salgan siempre de la mejor manera. Desde pequeños nuestros padres nos instruyen para ser los mejores del curso, obtener las mejores notas y ser amigos de los más pilos de la clase, pero ¿cuándo nos enseñan a disfrutar de las cosas sencillas de la vida?

Tristemente muchas personas terminan siendo profesionales sin sentido, sin pasión y sin ilusiones, dado que estudiaron lo que no les gusta, lo que otros pensaron que era bueno (en muchos casos son los padres) o lo que puede llevarlos a ganar mucho más dinero. ¿Todo esto para qué? Para poder tener una gran casa, el auto más lujoso y hacer lo que tus padres no hicieron. Sin embargo, ¿te has detenido a pensar si es eso lo que realmente quieres?

Trabajar en una reconocida empresa o en una que apenas está iniciando requiere del mismo esfuerzo, dedicación y compromiso para que cada una de las cosas pueda salir de la mejor manera; trabajar en cargos donde se requiera dirigir a otros te obliga a tener convicciones y valores claros. Si por el contrario, tu cargo requiere seguir instrucciones, es necesario tener buena escucha y atender correctamente las instrucciones planteadas. Desde el cargo más importante y el que se “considera menos importante” merecen el mismo respeto y trato. ¡Recuerda nadie es más que nadie! Deben primar los derechos, deberes y valores de cada persona. ¡Tú vales por lo que eres!

Comunicarse de manera asertiva ayuda a los demás a tener las cosas claras, evitando suponer o anticiparse a sucesos que no son. Además, ser efectivo favorece a las metas y hace que los objetivos propuestos se cumplan a cabalidad, y la diligencia y la puntualidad ayudan a reconocer al otro, dándole la misma importancia, ser tan responsable que nadie retrase sus labores, porque ¡si yo fallo, puedo hacer fallar a los demás!

Si entiendes que cada una de las personas necesita del otro es posible llegar a sentir que cada uno es tan útil con lo que hace, que no desearía una vida distinta, por el contrario, lograría cada día hacer lo que mejor que sabe y puede hacer.

Ejemplos que ayudan a la construcción de una vida más saludable.

1. Cuando decides comprometerte a botar la basura en el lugar que corresponde lograrás espacios más agradables.

2. Háblale al otro como quieres que te hablen y traten, empezarás a entender que cada una de las personas tiene el mismo valor.

3. Comprender y enseñar con paciencia a alguien da cuenta del gran ser humano que eres, así propicias un ambiente mucho más sano.

4. Respetar a los otros se vuelve el acto más precioso, ya que ayudamos en la salud mental y a la contribución de la paz. ¡Todas las personas tienen habilidades distintas permitiendo la pluralidad!

5. Tener la capacidad de ver y hablar en positivo ayuda a entender las adversidades como una experiencia de enriquecimiento, todas estas enseñan a ser más valiente y a largo plazo asumirás con coraje y valor los diferentes sucesos que se presentan

Estamos para que el ratico en esta vida sea más agradable y poder hacérselo más agradable a otros.

