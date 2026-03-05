- Gana quien sepa narrar

En esta guerra hemos comprobado que quien controla la narrativa o sea capaz de bloquear la comunicación por internet, va ganando la batalla aunque la vaya perdiendo

El conocimiento y la información se han ido convirtiendo, con la velocidad de la evolución humana, en factores fundamentales del poder. Adueñarse entonces de la narración, y verterla de tal manera que sea creíble, es hoy en día un arma tan poderosa como las ocultas conque amenazan las antiguas potencias para ocultar su inferioridad.En la guerra de estos días hemos podido comprobar que no exageramos cuando advertimos que quien controla la narrativa o sea capaz de bloquear la comunicación por internet ,va ganando la batalla aunque la vaya perdiendo bélica y económicamente.

La atorrancia del emperador de Washington termina apoyada por el mundo que dizque quiere salvarse del islam

Por años nos vendieron la idea de que la encarnación del mal estaba concentrada en los clérigos persas. Sus actuaciones no eran religiosas, eran terroristas. Sus modos y maneras de ejercer retaliaciones o de aplastar a quienes se atrevieran a contrariarles, eran criminales. Sobre ellos no hubo versiones objetivas sino siempre exageradas. Lo que hicieron con las mujeres y sus velos copó la capacidad de condena que tiene el mundo sobre los ayatolás. Hoy, entonces, la atorrancia del emperador de Washington termina apoyada por el mundo que dizque quiere salvarse del islam. Nadie averigua si la propiedad de esa narrativa sea de los ricos banqueros judíos de New York y de la City.

Pero hay algo mucho más curioso, a la China no parece interesarle adueñarse de la narrativa. Sus tímidos programas de video sobre el accionar avasallador de sus adelantos científicos o sus silencios sobre el dominio mayúsculo y creciente del comercio mundial se hacen con la paciencia milenaria China. No anuncian que son dueños del conocimiento y de la información. Prefieren aplastar las capacidades masivas de su pueblo. No ejercen la plenitud de la mentira occidental, utilizan la serenidad y vuelven rentable hasta el paso de las horas. Sus narraciones no parecen ayudar a dominar, pero a ese ritmo han levantado misteriosa o públicamente la gran sombra de la IA que envuelve al mundo de hoy .

