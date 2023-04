.Publicidad.

Epa Colombia, una empresaria colombiana que se hizo reconocida en redes sociales por venir desde abajo, vivir en los barrios más humildes de Bogotá, pagar una multa por dañar propiedad pública en una estación de Transmilenio, vender keratinas, un presunto lavado de activos, entre muchas otras cosas, que han vuelto su vida la comidilla de la opinión pública.

Todo lo anterior, le dio a Epa Colombia un gran salto a la fama por personas que la apoyaban y no querían que ella fuera condenada a prisión por el tema del Transmilenio. Sin embargo, todo se le vino abajo cuando realizó un video junto al ex presidente Álvaro Uribe Vélez quien no es muy querido entre el pueblo colombiano. Aun así, sigue ostentando una vida lujosa y mucha estabilidad económica, algo que causa curiosidad a los internautas.

Estas razonas llevaron a Epa Colombia a revelar que de las keratinas le queda una cifra cercana a los 100 millones de pesos y agregó: “Hasta el momento ninguna entidad ha confirmado que lavo dinero. Las entidades han dio a mis empresas a investigarme, como la Dian. Han hecho inspección de lavados de activos y, hasta el momento no han encontrado nada”. Recordemos que esta polémica surgió de haber lanzado 20 millones de pesos de un helicóptero, lo que pone en duda el origen de su dinero y sus keratinas millonarias.

