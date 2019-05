Game of thrones capitulo 6: ¡Maten a Daenerys!

No podía ser de otra forma, al fin y al cabo ella es la hija del Rey Loco. Las campanas sonaban en Kings Landing, el plan de Tiryon funcionaba a la perfección: el millón de personas de la ciudad estaría a salvo del fuego del dragón. La Guardia Dorada había puesto sus espadas en el suelo, Cersei estaba traicionada y vencida. Sería una entrega pacífica de la ciudad. Pero ella, Daenerys Targaryen, después de haber sido despreciada por Jon Snow, quería dar un golpe en la mesa: si no me van a amar pues al menos ódienme malditos bastardos.

Y claro que la vamos a odiar. Todos, en bloque, celebraremos cuando Sansa Stark le clave el puñal en el pecho. ¿Cuántos murieron hoy? ¿1 millón de personas? Acabamos de presenciar uno de los capítulos más duros en la historia de la televisión. Señores, no hubo batalla, esto solo fue una venganza rastrera. Estaba en lo cierto Varys, su muerte fue en vano querido Tiryon, la hija del Rey Loco no puede gobernar. Con un solo dragón acabó una ciudad con la misma ferocidad con la que el Rey de la Noche pretendía destruir a los vivos. No quedó piedra sobre piedra. Fue el mayor genocidio que hemos visto jamás en la televisión.

Las vueltas de tuerca de Game of thrones son fantásticas. Ante la incredulidad general vimos como la heroína de la historia termina convertida en la peor de las genocidas. Por otro lado yo lloré a mi amada Cersei quien siempre me pareció la más valiente de las mamás. No es posible que jueguen con la moral de uno de esa forma. El capítulo sexo estuvo a la altura, algo completamente diferente al clímax de lo que iba de la temporada, La batalla de Winterfell. Increíble que David Benioff y su combo, quienes desde hace rato rompieron cobijas con la idea original, sigan sorprendiéndonos Es tan difícil poder decir ahora quien es el bueno y quien es el malo. Son tantas las pistas engañosas, los recovecos, los Mcguffin. Aún no nos reponemos y eso que ya estamos acostumbrados a todo.

Claro que sí, magnífico capítulo. Lo de Lena Headey viendo a su pueblo arder fue todo una clase de actuación. La sutileza en el rostro, llevarlo hasta el límite sin resquebrajarse, ¿cómo no adorarte maldita Cersei? Y Emilia Clarke, la tan criticada Emilia Clarke logra encontrar en su personaje una oscuridad que ya habíamos vislumbrado pero que hoy se hizo evidente.

Se viene el final de un cierre que está resultando magnífico, que ha ido acertadamente de menor a mayor, la consigna ahora es matar a la reina loca. Más que en el cada vez más gelatinoso Jon Snow confío en las chicas Stark. Sansa nunca pasó a su cuñada y bueno, Arya acaba de ver el horror desatado en Kings Landing. Estamos a las puertas de la hora y media más esperada en la historia de la nueva televisión. Estamos seguros que no nos decepcionará. A estas alturas ni siquiera una pelea tan exagerada como la de la Montaña contra su hermano puede decepcionarnos, somos adictos, somos devotos, ¿Y qué?