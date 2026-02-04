- Galán y Petro volvieron a juntarse para montar otra universidad, ahora en Kennedy, sur de Bogotá

La administración del alcalde Galán logró acuerdos con el presidente Gustavo Petro para avanzar en la construcción de un multicampus conformado por modernas aulas de concreto como las propuestas por el ministerio de educación para la Localidad de Suba. En el caso de Kennedy, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, anunció la conformación de mesas técnicas por parte de las entidades del orden nacional y distrital donde se definirán las obras y el reforzamiento de la infraestructura actual con capacidad para 8 mil estudiantes.

El objetivo de la administración del alcalde Galán es abrir una oferta educativa pública en sectores de la ciudad donde tradicionalmente no ha existido una universidad. Aquí, la Alcaldía aporta los terrenos y parte de los recursos, y el Gobierno Nacional aporta parte de la inversión para hacer realidad la construcción del multicampus.

La universidad fue proyectada en 2015, durante la administración del hoy presidente de la República Gustavo Petro, con la unión de esfuerzos entre la Secretaría de Educación de Bogotá, la Alcaldía Local de Kennedy a través del Fondo de Desarrollo Local, la Escuela Instituto Técnico Central La Salle y la Universidad Pedagógica Nacional.

En aquel momento se inició la construcción de un edificio que durante 5 años se mantuvo en obras, sin contar con los elementos necesarios y suficientes para atender al público, y no fue hasta 2019 cuando la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad colegio mayor de Cundinamarca y la Escuela Instituto Técnico Central La Salle iniciaron las clases en una estructura provisional que a la fecha agrupa tanto el área académica como el equipo administrativo.

A finales de 2022, la exalcaldesa Claudia López entregó a la comunidad educativa la edificación hecha por la Alcaldía Local de Kennedy con una inversión de más de $40.000 millones. Allí funcionan: una biblioteca de dos niveles, 8 aulas de clase, 4 aulas de sistemas, laboratorio de física, auditorio y canchas deportivas. De allí ya se han graduado unos 50 estudiantes: a finales de 2025 había cerca de 2.000 alumnos inscritos en carreras técnicas, tecnológicas y profesionales como derecho, economía y administración de empresas. Entre 2017 y 2019 la Alcaldía Local de Kennedy invirtió más de $260.000 millones en los programas que se desarrollan en esta universidad.

La nueva estructura que se construirá con el apoyo del Gobierno Nacional fue diseñada de forma conjunta con la Financiera de Desarrollo Nacional y tendrá forma de H con capacidad para albergar unos 8 mil estudiantes del occidente de Bogotá. El nuevo edificio contará con 100 aulas de clase y laboratorio, en este proyecto el Ministerio de Educación ya ha aportado más de $8.000 millones y se avanza en los estudios y diseños para contratar las obras.

