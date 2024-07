¡Gaitanismo no es sinónimo de paramilitarismo ni de violencia!

Por: Dariel Jaiver Fajardo Acero |

julio 03, 2024

Con desconcierto se evidencia -unas veces por ingenuidad otras por estupidez- un incremento en el cual el apelativo gaitanista esta intrínsecamente vinculado con el “EGC” entonces ¿ser gaitanista es estar en ese grupo? ¡Pues no!, sencillamente porque no hay asidero histórico ni mucho menos ideológico que sea lógico para esa apreciación o siquiera insinuación. El gaitanismo es una ideología de izquierda socialista y popular, no es una apelativo que se puede usar a “trocha y mocha”

Es un extraño fenómeno. Los gaitanistas de ayer, eran lideres(as) populares campesinos, obreros, estudiantiles de todas las profesiones y de todas las ideologías políticas y sin partido, organizados y disciplinados, con el objetivo de una revolución, pero sobre todo de un cambio en las costumbres políticas, sociales y especialmente culturales. ¿Los nuevos autodenominados “gaitanistas” tendrán en cuenta el pequeño detalle de la historia de ese apelativo? ¡De nada sirve cambiar todo para que todo siga igual!

Basta con una minúscula conciencia de la historia para entender que el gaitanismo nunca opto -aun cuando pragmáticamente tenía el poder y las mayorías para hacerlo- por la vía de la violencia ofensiva, solo con la manifestación del silencio se demostró de sobra que se pedía paz ante el exterminio sistemático contra el gaitanismo, pero de no ser efectiva esa paz se acudiría a la legítima defensa o acción defensiva, como eventualmente sucedió…

Hay que recordar también que Gaitán decía a las huestes gaitanistas “A nosotros no nos intimida la violencia, somos mas fuertes que la violencia. Triunfaremos contra la voz homicida y persecutoria” esa pequeña consigna, recuperada de un discurso olvidado, retumba hondamente en los(as) verdaderos gaitanistas que reivindicamos ese pasado de multitudes heroicas, de los ignotos que dieron su vida por derrocar un gobierno asesino y paramilitar como el de Ospina Pérez.

El gaitanismo debe ser referenciado por su naturaleza popular y heroica no por la actuaciones particulares de un grupo armado sin criterio ideológico.

"Porque nosotros queremos ser, cerebros si, pero cerebros iluminados ardidos por el fuego de nuestro corazón"

¡A LA CARGA!