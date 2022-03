"Fui infiel, la maltraté y fui grosero" Hassam cuenta por qué su esposa lo dejó

.Publicidad.

"Con todo el amor del mundo les agradezco su comprensión, sensatez y respeto para esta situación que no ha sido para nada fácil. Gracias" escribió Hassam en su Instagram al compartir un video de más de siete minutos para aclarar su reciente separación de su esposa y mamá de sus hijos con quien sostuvo un matrimonio de 18 años. Además de pedir respeto, entendimiento y espacio a su privacidad, lo que más impactó de la declaración del bogotano fueron las razones para tomar tal decisión.

"Sin buscar culpables y sin pretender generar lástima tengo que contarles que Tatiana ya no está conmigo ni con las niñas porque se mamó, se aburrió de una situación harta, provocada por mí, por problemas de infidelidad, la maltraté, fui grosero y esto no lo tiene por qué tolerar ella" confesó sin tapujo en sus redes sociales además de pedir más respeto ante los mensajes que su ex ha recibido constantemente.

