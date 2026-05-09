- Fuego amigo entre los conservadores por el poder del partido

Con el respaldo de 17 congresistas, la hoy poderosa senadora Nadia Blel desafió el poder de Efraín Cepeda y dejó en evidencia la crisis interna del partido

La senadora Nadia Blel le va ganando a Efraín Cepeda una dura pugna que se vive ahora mismo al interior del Partido Conservador. Blel acaba de conseguir el respaldo de 17 de los 30 congresistas de la bancada que salieron a rechazar en una carta el nombramiento de dos de los 21 miembros del Directorio Nacional Conservador, a tres meses de la instalación del nuevo Congreso.

Dos de los nombrados fueron Laura García, que representa los directorios distritales, y Jefferson Castellanos, que estaría como representante de los departamentales. Ambos serían afines a Efraín Cepeda. La votación quedó 35 votos a 11 por los delegados departamentales y 12 votos a 5 votos por los que representan a los distritos para elegir cada uno su delegado.

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Los cercanos a Nadia dijeron de forma conjunta que la elección de los nuevos miembros desconoce los equilibrios internos de la colectividad, así como lo que consideran como las “mayorías conservadoras en las regiones y en el Congreso de la República”.

Ante ello, exigieron suspender “cualquier actuación orientada a modificar o imponer las mesas directivas departamentales y distritales”. Asimismo, los 17 firmantes anunciaron que impugnarán la decisión ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Algunos d elos firmantes de la carta

La teoría del clan Blel

Esta redacción supo de primera mano que Efraín Cepeda tendría “serías intenciones de quedarse con el control de las mesas directivas de los directorios departamentales y distritales de la colectividad”.

Fuentes de alta credibilidad consultadas al interior de los azules le dijeron a Las Dos Orillas que Cepeda estaría buscando “desesperadamente poner dirigentes cercanos a él para tener mayor control de las decisiones que se puedan tomar a futuro, dado que él no será senador para la siguiente legislatura”.

Las fuentes también coincidieron en que la mayoría “son pro Nadia Blel”, como lo evidencia la misiva en cuestión, lo que significa que la senadora tendrá mayor incidencia en las decisiones que se puedan tomar a nivel interno y como bancada a nivel Congreso.

Lo que respondió Cepeda

De acuerdo con Efraín Cepeda, estos directorios son autónomos en la elección de sus integrantes, conforme a los estatutos de la colectividad.

El senador saliente aseguró ante la opinión pública que en este proceso no participan miembros del Directorio Nacional ni de la Bancada Parlamentaria. “Por eso no es verdad que el Directorio pueda interferir en sus decisiones”.

Agregó que, si ponen en duda esa autonomía, implica que desconocen la representación y legitimidad de quienes integran las instancias territoriales. “El papel del presidente es acatar una decisión adoptada mayoritaria y democráticamente”, dijo Cepeda.

Efraín Cepeda y Nadia Blel en un encuentro delpartido Conservador

El primer coletazo de esta pugna

Finalmente, y en medio de esta situación, la crisis se agudizó por cuenta de la renuncia del secretario general del conservatismo, Adolfo Pineda, hermano del senador Marcos Pineda, uno de los firmantes de la carta y por consiguiente miembro del clan de Nadia Blel. El exdirectivo dijo ante la prensa que decidió apartarse de su cargo por razones personales.

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Desde hace varios meses hay una división interna a dos bloques, uno dirigido por el actual presidente Efraín Cepeda con el senador electo David Barguil, que se enfrenta con otro conformado por Nadia Blel, Marcos Pineda y Carlos Trujillo.

Las tensiones entre ambos bandos se elevaron cuando Blel dejó la presidencia en diciembre de 2025, un hecho que terminó por posicionar a Barguil como cabeza de lista y enviar a Blel al segundo puesto. A pesar de ello, Blel consiguió convertirse en la senadora más votada en la reciente elección, con 78.907 votos, y por ello también busca tener más impacto en la colectividad tras la posesión de una nueva bancada que está más a su lado que del lado del legendario Cepeda.

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