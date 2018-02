Estamos a varios meses, muchos días, de la contienda electoral tanto para cuerpos colegiados como para la elección de Presidente de la República. Mucha agua aún debe pasar por debajo del puente, como dice la sabiduría popular.

Y, al parecer, al vaivén de las encuestas las campañas se van ajustando, como si la ruta del día de las urnas electorales se pueda adelantar en cada amanecer de hoy o de mañana. Todo un frenesí electoral.

Los partidos, los movimientos políticos se encuentran en punto de ‘gran perturbación’; se reúnen, se acercan, se separan, se inquieren, en veces y, muchas veces, con fuerza, con violencia; el ruido no deja escuchar las propuestas.

Y, la última, de la última encuesta, los ‘pelos se pusieron de punta’; expresión tan coloquial como descriptiva; dos hechos: (i) como consecuencia provisional de las coaliciones tenemos que “Gustavo Petro pasó al primer lugar. Por primera vez en cuatro encuestas realizadas, el exalcalde de Bogotá supera a Sergio Fajardo –quien había liderado todas las anteriores– y a los demás aspirantes en la primera vuelta. Sin embargo, el panorama general del proceso electoral no ha variado de manera fundamental y se mantiene el grupo de cinco candidatos viables que disputan los dos cupos para la final: además de Petro y Fajardo, Germán Vargas Lleras, Humberto de la Calle y el representante de la coalición de la derecha liderada por los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana”; lo que lleva a interesantes mediciones, entre otras: (a) la opinión sigue en la parada del Sí y el No: un pesar; (b) Petro se quiere medir, no frente al exalcalde Caicedo -el resultado es más que previsible-, sino con respecto a las otras colaciones, como la de Fajardo y la del Centro democrático; una pre- primera vuelta, se podría decir. Ingenioso; (c) incrementa el miedo a… ¿a la Derecha? ¿A Petro?; el miedo se vuelve esquema de posturas. Peligroso; y, (d) se maximizan las posturas imaginarias que pueden llevar a una opinión viciada. Preocupante; y, (ii) un producto agridulce, cargado con víctimas, reacciones inopinadas y, por supuesto, preguntas sin fin, sobre el Acuerdo de paz: “Comenzó su campaña a la Presidencia Rodrigo Londoño, alias Timochenko, excomandante de las Farc y máxima cabeza del partido político que surgió después del proceso de paz. El recibimiento por parte de la ciudadanía fue, como era de esperarse, de extremos: si bien se publicaron fotografías y videos donde se ve a ciudadanos abrazándolo y agradeciéndole su participación en la política, también se presentaron momentos en que fue abucheado, perseguido y agredido físicamente. ¿Qué límites debe tener el derecho a rechazar públicamente a personajes como él?”. ¿De esperarse? Es posible. Lo cierto es que es una realidad. La convivencia puesta a prueba: la prueba ácida.

Los hechos son grandes indicadores; parece, ojalá sí, que no vamos a salir de dichas tendencias; tensiones que impiden la exposición de planteamientos, programas, elementos de futuro; el discurso reemplazado por las hipótesis, las subjetividades: el frenesí.

Señoras y señores: las encuestas son instrumentos, pero no reemplazan la realidad, sino solo la bosquejan; aún no se tiene el retrato y está bien que se informe, pero alerta, puede haber una opinión adscrita al miedo, al peligro, a la noticia falsa: así la medición es imposible.

Más que la imagen favorable o desfavorable; más que la calificación de planteamientos, el producto de la medición es sobre hechos que reemplazan a los partidos, a los movimientos políticos y a su forma social de acceso al poder; el riesgo es total.

A lo anterior, se le atraviesan otros elementos: el asesinato de líderes sociales que, en verdad, ensombrece la realidad política, social y humanitaria, sin que el Estado responda con contundencia; y, por otra parte, el ‘estado’ de inseguridad que día a día carcome la tranquilidad, la convivencia y, por supuesto, el orden público. Situaciones maximizadas por la campaña política. Encuestas y, más encuestas, un frenesí que impulsa a generar una opinión diferente a la política, a la política de Estado.