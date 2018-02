Estamos con la paz, contra el odio y la violencia

Los medios masivos se han dedicado a informar de abucheos y silbatinas espontáneas de la gente, en señal de protesta por la presencia de Timochenko en uno y otro lugar. Leer tales notas, cuando se ha estado permanentemente en la caravana que acompaña al candidato de la Farc, despierta cierto sentimiento de amargura, para no hablar de indignación.

Eso de referirse en general a la gente que dice o hace, suele ser el recurso habilidoso de quien atribuye a otros sus propios pensamientos o deseos. Escuché al senador Uribe afirmar, que el origen de la protesta residía en que la gente no entendía cómo podían hacer política, unos personajes que ni siquiera habían comparecido ante la justicia por los delitos cometidos.

Publicidad

Tal dicho se convirtió de inmediato en el argumento de los medios, que al parecer quedaron tan convencidos, que se dedicaron a repetirlo una y otra vez. Ninguno registra que lo que comienza con abucheos y silbatinas promovidos por unos cuantos provocadores, previamente concertados por las redes, eleva rápidamente su agresividad y termina en violencia abierta.

Decir abucheos y silbatinas, para comenzar, es teñir de romanticismo la expresión enardecida de los más bajos improperios, que empiezan a gritar los cuatro o cinco individuos más agresivos del grupo que se reúne en los lugares donde va a hacer presencia la campaña de Farc. El carácter soez, incluso obsceno de sus airadas arengas, habla muy poco de su intención pacífica.

Su condición de espontáneos también queda descartada de entrada. Personajes uribistas en twitter y grupos de whatsapp se encargan de preparar y citar a otros a presentarse y emplear la violencia. Para el caso de Yumbo aprobaron presentarse de camisa negra, aunque algunos advertían que eso les impedía mimetizarse, por lo que irían vestidos de ropas corrientes.

Si bien Juanes con su canción se encargó de desmitificar el carácter fascista de la camisa negra, nadie puede negar que invitar a vestir esa prenda para presentarse a sabotear y violentar una manifestación política de izquierda, pone de presente la mentalidad e intenciones de sus promotores. No quiero aludir a episodios históricos bien conocidos.

Escuché preguntar a los furiosos, cosas como dónde están los millones de desplazados por las Farc, o dónde estaban los 25 000 desaparecidos por las mismas. Uno no sabe qué pasa en este país, donde el Centro de Memoria Histórica, una entidad oficial, demostró que apenas algo más de un dos por ciento de esos hechos podrían atribuirse a la insurgencia, pero nadie parece saberlo.

Porque precisamente esos medios tan proclives a los ataques contra la Farc, no tienen el menor interés en la divulgación de la verdad. Las fuerzas militares, la Policía, los grupos paramilitares, las bandas criminales, cargan sobre su espalda la responsabilidad por la abrumadora mayoría de violaciones de derechos humanos en la guerra que terminó.

Otro reclamaba que a su abuelo lo habían asesinado las Farc. Si fuera por eso, hay miles y miles de colombianos a quienes les fueron asesinados del modo más cobarde y sanguinario sus parientes, sin que por ello salgan armados de piedras, varillas e insultos a atacar los actos políticos de la derecha. Los solos falsos positivos de la era Uribe darían para que los hicieran papilla.

Pero no es esa la lógica del partido de la rosa. Lo expresó muy claramente Timo en el distrito de Aguas Blancas, de Cali, en donde una comunidad de vecinos aclamó su presencia. Estamos por la reconciliación, no queremos odios ni violencias, no vamos a responder de la misma manera. En Colombia tenemos que aprender a respetar y convivir con la diferencia.

Semana dedicó una crónica a Juan José Malvehy García, candidato a la Cámara por el Valle, avalado por el Centro Democrático, quien alegó que de manera espontánea había decidido presentarse con un micrófono que le regalaron. Las fotografías en que aparece con los camisas negras, y coordinando los actos de violencia presentadas, se encargan de desmentir su dicho.

Iván Márquez denunció la instigación del senador Ernesto Macías contra la campaña de Farc en el Caquetá y NC Noticias divulgó el audio del siniestro personaje en que terminó convertido Herbin Hoyos. Hay que ver el modo como celebran en sus perfiles los líderes del Centro Democrático, cada uno de los actos de agresión a nuestro partido. Es paradójico que nos tachen de violentos.

Hasta ahora hay un montón de vidrios rotos, la sede del sindicato donde se canceló la presentación de Timo en Yumbo ayer quedó hecha trizas, una niña de doce años y varios adultos resultaron golpeados por los fanáticos. Los carros de la UNP que han sido afectados por la violencia pasan ya de media docena. Plenos de dicha, los provocadores y sus propagandistas anuncian más.

¿Puede Colombia permitir que esa clase de personajes nos gobierne de nuevo? No seamos pendejos.