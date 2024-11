Fredy Guarín destapó detalles del día que casi acaba con su vida; "vivía en un piso 17 y me mandé"

.Publicidad.

Cuando hablamos de futbolistas colombianos que lograron dejar huella en el fútbol europeo, Fredy Guarín tiene que estar sí o sí. El mediocampista nacido en Puerto Boyacá fue una de las piezas fundamentales de la plantilla dorada de la selección Colombia que dirigió José Néstor Pékerman y, si hablamos de clubes, supo ser ganador en Argentina y Portugal, con Boca Juniors y Porto. Fue un diamante en bruto, y en sus primeros años brilló; pero luego de tocar el cielo con las manos se perdió en un mundo de alcohol del que casi no pudo escapar y que, si no fuera por un milagro, casi acaba con su vida.

Fredy Guarín al lado de Cuadrado, Juan Fernando Quintero, Ospina y otros jugadores que lograron la hazaña de los cuartos en Brasil 2014. Foto: fguarin13

El día que Fredy Guarín trató de lanzarse de un piso 17

En una entrevista para el programa de Caracol Televisión, Los Informantes, Fredy Guarín reveló detalles inéditos de sus adicciones y cómo estas lo llevaron por un camino que parecía no tener salida. Con la voz entrecortada y los ojos llorosos, dio un viaje por la carrera futbolística que lo llevó a ser una verdadera estrella, a facturar cantidades de dinero inimaginables y a ser un ídolo para muchos seguidores del fútbol; pero que también lo encerró en un alcoholismo que lo llevó a perder la responsabilidad por el trabajo, por su familia y hasta por él mismo. Habló de rumbas, de excesos y de peligros; pero lo más sorprendente fue hablar de suicidio.

En uno de los momentos culmen del espacio con la periodista 'Nena' Arrázola, el exjugador colombiano confirmó que tuvo un momento de tal desconexión con todo, que decidió acabar con su vida. Fue en plena época de pandemia, cuando jugaba en Brasil y cuando sus excesos llegaron a puntos de no retorno. "Me la pasé borracho 10 días por completo, donde me quedaba dormido del cansancio y me despertaba con la cerveza al lado. Yo vivía en un piso 17, si no estoy mal. En ese momento me desconecté de la vida, de todo. Mi reacción fue mandarme (...) Inconsciente de lo que estaba haciendo. No sé qué pasó"

Como si de un milagro se tratara, el balcón del piso en el que vivía tenía una malla, que soportó la fuerza del salto y lo devolvió al suelo. Según él, en ese momento, en pleno Covid, solo se hablaba de muerte y por eso vio en ella una salida al mal momento que estaba viviendo. Tras ese suceso, regresó a Colombia, a jugar a Millonarios, una situación que lo acercó a su familia, pero no lo alejó del alcohol. Aquí en el país protagonizó otros escándalos y estuvo en la portada de varios medios, momento en el que el retiro fue la mejor opción. Hoy sigue realizando una catarsis de su vida desordenada y de ese momento en el que casi acaba con su vida.

Fredy Guarín en Los Informantes

