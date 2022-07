Francia, el fenómeno político de los últimos tiempos

Por: Edna Martínez |

julio 05, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

En marzo del 2022 durante mi estadía en Colombia me encontré con antiguos amigos y amigas quienes estaban muy activos haciendo campaña por el Pacto Histórico.

En algunas de las reuniones la gente manifestaba sus reparos ante Gustavo Petro, pero se mostraba curiosa e interesada por la persona de Francia.

-Publicidad.-

"A mi Petro no me gusta" me decía un taxista, "pero esa muchacha Francia parece honesta y me llama la atención".

Entonces muchos, quienes no gustaban de por Petro flexibilizaban su postura cuando le hablábamos de votar por Francia.

Publicidad.

|Le puede interesar: La costarricense Epsy Campbell: la otra vicepresidenta afro de América Latina

La figura de Francia fue fundamental para convencer a un gran número de indecisos y desconfiados; es la tercera vez que Gustavo Petro intenta ser presidente, y es la primera vez que lo logra.

Y es que lejos de ser una figura decorativa, como algunos han querido verla, Francia Marqués fue una figura decisiva en la victoria del Pacto Histórico a la presidencia.

Conocí a Francia en un evento de concejos comunitarios por ahí en el 2012 en Bogotá. Yo había escuchado de ella porque se enfrentó contra la represa la Salvajina que había desviado y contaminado el río Cauca, el río más importante del sur occidente de Colombia.

Volví a escuchar de ella en el 2014, cuando me contacto porque había convocado a una marcha de mujeres negras quienes caminarían desde su territorio en Suárez hasta llegar al ministerio de Interior en Bogotá denunciando las violaciones que ellas y sus comunidades vivían por causa de los megaproyectos mineros, los proyectos hidroeléctricos y los grupos armados.

Francia lideró la toma del ministerio y se resistió a abandonar las instalaciones sin recibir respuestas concretas a sus demandas.

Ella habla el incumplimiento de la constitución en relación a la protección a los derechos territoriales de las comunidades étnicas, señalados en la Constitución y en la ley 70 de 1991.

Durante la toma del ministerio Francia también denuncia la continuidad del sistema colonial patriarcal racista, que obliga a las mujeres afrodescendientes a salir de sus territorios, abandonar a sus hijos para trabajar como empleadas domésticas en las casas de las funcionarias del ministerio.

Francia conoce el país, lo ha caminado, pero sobre todo lo ha vivido. Ella sabe los dolores, las necesidades de la Colombia olvidada, aquella relegada por las élites a lugar de saqueo para la explotación de mano de obra a muy bajo costo y recursos naturales casi regalados.

Francia es el reflejo de la Colombia sometida por los grupos narco paramilitares y abusada por las fuerzas militares.

Una Colombia en la cual el Estado y sus respectivos gobiernos han actuado como victimarios, aliados de los poderosos para despojar a millones de personas de sus medios de vida, destruir comunidades étnicas y campesinas y explotar irracionalmente los ecosistemas.

Desde niña Francia se ha enfrentado a sectores poderosos aliados de las mafias regionales, quienes en reacción a su beligerancia la obligaron a abandonar su territorio y desplazarse a la ciudad.

En la ciudad ella aprendió a sobrevivir en medio de las penumbras que significa ser una mujer negra, madre soltera en una ciudad Colombia, y con el tiempo se convirtió en vocera ante el mundo de las comunidades de los territorios étnicos sometidos y condenados a la pobreza, la violencia y la destrucción por parte de empresarios locales, nacionales e internacionales.

Francia no tiene una trayectoria política institucional ni partidista. No la necesita. Ella se metió a la política para sobrevivir, como ella misma dice, y desde ahí fue afinando su carácter, su convencimiento y su liderazgo.

Francia es el resultado de los procesos organizativos propios y autónomos de las poblaciones negras, quienes por más más quinientos años le hemos disputado al capitalismo feroz nuestro derecho a existir y auto determinarnos.

Ese acumulado histórico de lucha de la población afrodescendiente, su experiencia desde la exclusión y el racismo, y la capacidad de elaborar un discurso sencillo pero profundo, coherente y honesto, hicieron de Francia el “fenómeno” político del momento.

Un fenómeno que tendrá impacto a nivel global porque, no es un hecho menor que un país donde tan racista y clasista como Colombia, donde la desigualdad y opresión, el miedo, violencia armada parecían costumbre, se enciende una luz para seguir creyendo que un mundo mejor debe ser posible.

Francia desde su negritud y su ser femenino reta al modelo blanco saqueador, y representa el anhelo colectivo de una política donde prevalezca la vida sobre la muerte, el bienestar colectivo sobre la riqueza personal, y la comunión entre los seres humanos y la naturaleza.