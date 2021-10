Fotos: El momento en que Alec Baldwin acaba de matar por accidente a su fotógrafa

Alec Baldwin tenía un gran objetivo en estos últimos meses del año. Rodar, producir y actuar en la película Rust. Sin embargo todo se transformó súbitamente en tragedia en el atardecer del jueves 21 de octubre. De manera accidental el actor mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins, de 42 años mientras filmaban en el rancho Bonanza Creek, en el condado de Santa Fe.

Baldwin es una de las estrellas de Hollywood más respetadas y queridas por su versatilidad, es capaz de hacer desde comedias hasta dramas con absoluta maestría.

En los hechos también fue herido el director de la cinta, Joel Souza quien fue llevado a una clínica y se recupera satisfactoriamente.

El que tardará años en recuperarse es Baldwin quien se vio en estado de shock en estas fotos tomadas por el fotógrafo Jim Weber del diario Santa Fe New Mexican. Estas son las imágenes recién declaró ante el sheriff lo que había sucedido:

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

Pics: Jim Weber ⁦@thenewmexican⁩ pic.twitter.com/xrvcheLaCK

— Piers Morgan (@piersmorgan) October 22, 2021