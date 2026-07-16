- Formado en el bufete de Jaime Lombana, este es el abogado que tumbó la acusación contra Daniel Quintero

Con grados en el Rosario y el Externado Juan Felipe Criollo derrotó a la fiscal Yarlecy Mena quien había imputado al exalcalde por caso del predio Aguas Vivas

La persona detrás de la defensa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, es el abogado penalista Juan Felipe Criollo. El jurista consiguió recientemente que la jueza 22 Penal del Circuito de Medellín declarara la nulidad de la imputación por los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción dentro del caso Aguas Vivas. La decisión representa un revés para la Fiscalía, aunque el proceso judicial continúa y todavía están pendientes nuevas actuaciones y decisiones de fondo.

Criollo lidera la estrategia de defensa de Quintero en el proceso relacionado con el predio Aguas Vivas. La investigación sostiene que el entonces alcalde, junto con otros 12 exfuncionarios, habría modificado el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín para restituir de manera irregular un lote ubicado en el sector de El Poblado. Según la Fiscalía, esa actuación buscaba favorecer económicamente a particulares mediante el cambio de la destinación del predio, lo que habría implicado un pago superior a los 40.500 millones de pesos.

Quintero fue acusado por la Procuraduría por una presunta participación en política en las elecciones de 2022

Crédito: Alcaldía de Medellín

El abogado es egresado de Derecho de la Universidad del Rosario y cuenta con una especialización de la Universidad Externado de Colombia. Hijo de un exoficial de la Policía Nacional, desde temprana edad tuvo contacto con el ámbito penal, experiencia que despertó su interés por esa rama del derecho. Tras graduarse, trabajó durante un breve periodo en la Fiscalía General de la Nación y posteriormente ingresó al equipo del reconocido penalista Jaime Lombana.

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Criollo ha señalado que su paso por esa firma fue determinante para su formación profesional. Considera a Lombana uno de sus principales mentores en el ejercicio del derecho penal. También ocupó cargos como asesor en Prosperidad Social, la Secretaría de Educación Distrital y la Secretaría Distrital de Seguridad, entre otras entidades públicas. Posteriormente fundó su propia firma, Criollo Figueroa & Abogados.

Entre los casos de mayor visibilidad que ha asumido figura la representación de la familia de Juan Felipe Rincón, hijo del general de la Policía William Rincón, quien murió el 24 de noviembre de 2024 tras un tiroteo ocurrido en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá. Además de dirigir la estrategia jurídica, Criollo fue el principal vocero del caso ante los medios de comunicación, donde explicó el avance de las audiencias, las imputaciones por tortura y la hipótesis de que la víctima fue contactada mediante engaños a través de redes sociales.

En el proceso contra Daniel Quintero, la defensa sostuvo que la Fiscalía vulneró el debido proceso al no sustentar con suficiente claridad los hechos ni establecer el vínculo entre la conducta atribuida al exalcalde y los delitos imputados. La jueza acogió esos argumentos y declaró la nulidad de la imputación. Tras conocerse la decisión, la fiscal Yarlecy Mena anunció que presentará un recurso de apelación para que el fallo sea revisado por una instancia superior.

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