Fincas, ganado y carros de lujos: la pelea por la herencia de Jorge Oñate

En las calles de La Paz, Cesar no era un secreto los cinco hijos que Jorge Oñate tuvo por fuera de su eterno matrimonio con Nancy Zuleta, más conocida como La Patrona, además de su primogénito, Juan Pablo Oñate, fruto de su amor juvenil con Nubia Palencia, que perdió la vida trágicamente en 1999 cuando solo tenía 24 años. A diferencia de su compadre Diomedes Díaz, el Jilguero de América respondió por cada uno de sus hijos, sin importar el nombre de la madre o si era un romance fugaz, a todos les dio estudio, los acogió y le hizo a cada uno un cuarto en su casona ubicada a espaldas de la plaza central del pueblo. Lo único que dio por sentado fue que viviría demasiado para no preocuparse en su presente por hacer el testamento que dejará claro quienes se quedaría con su herencia de 25 mil millones de pesos, fruto de su trabajo musical de medio siglo. Jorge Oñate perdió la batalla con el coronavirus en febrero 28 de 2021 y después de estar en coma por más de un mes, murió a los 71 años.

No sería un año después que su herencia sería motivo de disputa entre sus ocho hijos, los cinco extramatrimoniales: Omar Oñate Mestre, Jorge Oñate Canales, Jorge Luis Oñate García, Gina Oñate Araujo y Jorge Antonio Oñate Dangond y los hijos que tuvo con Nancy Zuleta: Jorge Luis, Jorge Daniel y Delfina Inés. La disputa apenas empieza y la viuda no va a dar el brazo a torcer hasta que sus hijos se queden con la fortuna que, según ella, por ley les toca al haber sido producto del único matrimonio del artista. Omar Oñate ha sido el que ha tomado la vocería de sus hermanos y aunque ha tenido cierta camaradería y buena relación con los hijos de Nancy Zuleta, esto hace parte del pasado cuando empezaron hablar sobre quien se quedaría con la herencia y sus hermanos dejaron claro que no tenían dentro de sus planes hacer ningún tipo de negociación ni entregarles la parte de la herencia que les correspondía. Los intentos de conciliación que se presentaron entre hermanos fueron en vano y los hijos extramatrimoniales tomaron la decisión de implementar una demanda civil y participar en el proceso de sucesión el cual es el trámite para que el patrimonio de Jorge Oñate pase a manos de su familia.

Jorge Oñate no fue un despilfarrador, fue un hombre que trabajó durante más de 50 años y supo invertir su dinero. En un solo concierto, se ganaba lo que un colombiano promedio se gana al año, pero siempre vivió en La Paz, en una casa espaciosa que nunca perdió su esencia pueblerina y con la que descartó irse a mudar al barrio Novalito de Valledupar a donde se van a vivir todos los artistas, políticos y ganaderos del departamento. Sin embargo, su sentido de pertenencia no evitó que comprará tres mansiones y cinco camionetas de alta gama, sus posesiones más preciados eran sus dos fincas. La predilecta de la familia fue la finca que el cantante bautizó Nido de Amor como su canción más famosa lanzada en su álbum El cambio de mi vida en el año 1978 del compositor Octavio Daza que se convirtió en su himno y la canción que lo lanzó al estrellato. También se encuentra la finca El Jilguero ubicado en Becerril que con el Nido de Amor suman alrededor de 673 hectáreas y tienen 1.200 cabezas de ganado entre ellas vacas lecheras, ganado de cría y de raza. En ambas propiedades, Jorge Oñate pasaba días enteros y se metía de lleno a toda la producción. Además de los bienes de Jorge Oñate, también están las regalías de Sayco, los derechos del autor por sus canciones que estarán vigentes 80 años después de la muerte del artista.

Jorge Daniel Oñate, el mayor de los hijos de Nancy con Jorge Oñate, le ofreció a cada uno de sus cinco medios hermanos 116 millones de pesos lo que sumaría 580 millones de pesos de la herencia de 25 mil millones, una repartición que “irrisoria” para Omar Oñate que espera que él y sus hermanos reciban lo que por ley les corresponde pues su padre siempre los reconoció en vida, fue justo y equitativo, tratándolos sin diferencia alguna con los hijos que tuvo con Nancy y ni que hablar de sus nietos.

Para eso contrataron los servicios del abogado Carlos González Castillejo, para resolver la batalla entre hermanos ante un juzgado de Familia de Valledupar. Según Omar Oñate, el Jilguero de América nunca contempló que se fuera a dar un pleito por su millonario herencia, era sincero y organizado con sus hijos que ahora se pelean 25 mil millones de pesos. El único error de Jorge Oñate fue dar por sentado que viviría hasta los 90 años, veinte años antes de cuando murió, y descartó hacer un testamento, si algo tenía en común con Diomedes Díaz era ser desprendido con el dinero y todo lo material lo que se convertiría en su mayor traición.

