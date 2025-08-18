Fin a 20 años de poder de Evo Morales en Bolivia y su partido MAS: la oposición pondrá presidente

En una segunda vuelta el próximo 19 de octubre los bolivianos escogerán entre Rodrigo Paz, sorpresa electoral y el veterano de la derecha Tuto Quiroga

El triunfo inesperado de Rodrigo Paz, una figura de renovación política de centro, con dos ex presidentes de Bolivia en su familia lo colocó en la segunda vuelta el próximo 19 de octubre en el que deberá enfrentarse a Jorge Tuto Quiroga un candidato de la derecha tradicional financiado por el sector empresarial tradicional de Bolivia.

La división del Movimiento al Socialismo (MAS) que llevó al poder a Evo Morales hace 20 años y el enfrentamiento entre él y Luis Arce quien fue su fórmula vicepresidencial y ahora gobierna Bolivia, hundió la posibilidad de repetir con Andrónico Rodríguez que no alcanzo más de un 8.15 % de la votación.

Los votos nulos a los que había convocado Evo Morales sumaron 1.165.000, el 18,9 %, pero insuficientes para atajar a la oposición. Quiroga de Alianza Libre 1.311.000 (26,94 %) y Paz del Partido Demócrata Cristiano fue el ganador con más de 1.561.000 votos (32,08 %), con un 90 % de votos escrutados.

Rodrigo Paz Pereira, el palo electoral en Bolivia

Heredero de una dinastía política, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) y sobrino nieto del expresidente Víctor Paz Estenssoro, nació en 1967 en Santiago de Compostela, España, cuando su familia estaba exiliada en la época de las dictaduras militares. Tenía 12 años cuando su padre fue el único sobreviviente de un presunto atentado aéreo.

Su fortín político lo construyó en la ciudad sureña de Tarija, empezó como diputado en el 2002, concejal, alcalde y actualmente senador por la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa.

La fórmula presidencial ganadora fue Edmand Lara, quien saltó a la escena pública tras denunciar presuntos actos de corrupción dentro de la institución policial. El capitán Lara fue llamado el outsider de estos comicios; una fórmula centro-populista como le llaman analistas, que se habría quedado con los votos de un sector del MAS.

El Tuto con el padre de su rival

El origen del Tuto Quiroga también tiene nombre propio: expresidente Jaime Paz Zamora, el padre de su contendor, quien lo nombró Ministro de finanzas .

Nacido en Cochabamba, el candidato de Alianza Libre tiene 65 años es Ingeniero de Texas y entró a la política por su nombramiento en el Ministerio de las finanzas y logró ser Presidente durante un año (2001-2002) de la mano del dictador Hugo Banzer que estuvo 7 años en el poder tras un golpe militar 1971 y regresó por la via electoral en 1997 con Tuto Quirogra como fórmula vicepresidencial por el partido Acción Democrática Nacionalista (ADN). Tras la renuncia del exdictador por enfermedad, Quiroga coronó y llegó al Palacio Quemado, la Casa pesidencial a la quiere regresar en estas elecciones.

Tuto Quiroga.

El tema económico marcará la contienda definitiva de octubre. El plan de gobierno de Paz está reunido en la denominada Agenda 50/50, que plantea una descentralización del manejo de los recursos públicos en partes iguales entre el gobierno central y los estados. Y se niega rotundamente a acudir al Fondo Monetario Internacional para hacer frente a la deuda. Tuto Quiroga refuerza su imagen de tecnócrata dispuesto a atraer inversiones y aplicar recortes con el libreto económico tradicional en oposición a las políticas del MAS.

