Sin Roger y esperando a Morelos, Nacional confirmó a una joya de Equidad como su nuevo delantero

Aunque Nacional ha logrado hacerse con jugadores como David Ospina, William Tesillo o Jorman Campuzano en este mercado de fichajes, lo cierto es que en su línea ofensiva no ha logrado conseguir un refuerzo de peso que iguale el de los anteriores futbolistas mencionados. El equipo verdolaga trató de firmar a Roger Martínez, jugador de Racing, pero la contratación se cayó; y quien era su plan B, Alfredo Morelos, no ha llegado a un acuerdo con el club. Aun así, en medio de la incertidumbre, las directivas no se quedaron de brazos cruzados y confirmaron a Kevin Viveros, ex Equidad, como uno de los fichajes de Atlético Nacional.

Kevin Viveros retornó al fútbol colombiano en enero de 2024, después de haber estado durante 6 meses en el fútbol bosnio. Foto: Equidadfutbol

Después de haber estado en conversaciones con FK Sarajevo, equipo de Bosnia y Herzegovina, y que tiene los derechos deportivos del delantero, desde el entorno de Atlético Nacional se confirmó que las directivas llegaron a un acuerdo con el club europeo para que el futbolista nacido en Buenaventura se vista de verde y blanco en el segundo semestre de la Liga BetPlay. Los encargados de dar la noticia fueron periodistas del nivel de Pipe Sierra, Julián Capera o Juan David Londoño a través de sus cuentas de X, en donde dieron detalles de la contratación.

Según los periodistas, la llegada de Kevin Viveros se da a modo de préstamo hasta junio de 2025; pero con una opción de compra si su nivel cumple con las expectativas de las directivas de verdolagas. Además, también se supo que el sueldo del delantero será asumido en su totalidad por el equipo colombiano, punto que pudo ser clave para que Sarajevo aceptara el negocio y lo dejara quedarse por otro año más en tierras cafeteras, como uno de los fichajes de Atlético Nacional.

🚨 Kevin Viveros (24) tiene todo listo y acordado para ser nuevo jugador de #AtléticoNacional. Llegará cedido de #Sarajevo hasta junio de 2025 con opción de compra 🟢⚪️



👀 Es esperado mañana en Medellín para los exámenes médicos; así lo supimos con @juandl84 pic.twitter.com/I6qMy90v3Z — Pipe Sierra (@PSierraR) July 9, 2024

Hay que recordar que Kevin Viveros tiene 24 años y el semestre pasado, vistiendo los colores de la Equidad, logró anotar 8 goles en 21 partidos. El jugador sorprendió por su velocidad, definición y regate, y fue uno de los responsables de que el equipo asegurador clasificara a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Ahora, como uno de los fichajes de Atlético Nacional, espera seguir ampliando la experiencia que ya ha conseguido en clubes como América, Leones, Deportivo Cali y Sarajevo.

