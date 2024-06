La alianza que planea Sebastián Arango para conquistar a Roger Martínez y traerlo a Nacional

.Publicidad.

Uno de los rumores que más ilusión ha generado entre los hinchas de Nacional, de cara al segundo semestre de la Liga BetPlay, es el de la posible llegada de Roger Martínez al cuadro paisa. Desde hace algunas semanas, se ha hablado del interés de las directivas del equipo por convertir al delantero en uno de los fichajes de Atlético Nacional; sin embargo, contrario a ese objetivo, personas cercanas a Racing de Avellaneda, su actual club, han dado la negativa al supuesto traspaso. Aun así, el presidente verdolaga, Sebastián Arango, no pierde la esperanza y estaría trabajando en una estrategia para convencer al atacante en el mercado de fichajes.

Las especulaciones sobre la posible llegada de Roger Martínez a Nacional iniciaron finalizando mayo. Con respecto a estos rumores el presidente de Racing aseguró que era imposible su traspaso. Foto: racingclub

Una empresa privada podría convertir a Roger Martínez en uno de los fichajes de Atlético Nacional

De acuerdo a la más reciente información que reveló Pipe Sierra a través de su red social X, las directivas de Nacional están gestionando una alianza con una empresa privada para que, con su aporte económico, se le pueda hacer una oferta irrechazable a Roger Martínez. El comunicador aseguró que Sebastián Arango tomó la decisión después de conocer que el delantero cree que su ciclo ya se cumplió en el equipo de La Academia, situación que abre las posibilidades para que sea uno de los fichajes de Atlético Nacional para la Liga BetPlay 2024 - II.

🚨 #AtléticoNacional gestiona una inversión de la empresa privada para hacerle la oferta a Roger Martínez (29). El delantero cree que ya se cumplió su ciclo en #Racing 🟢⚪️



👀 El equipo colombiano es el primero en mostrarle su interés y quiere cerrarlo lo más pronto posible pic.twitter.com/BBwH8rcj9N — Pipe Sierra (@PSierraR) June 6, 2024

Hay que aclarar que en la publicación del periodista no se definió cuál es la empresa con la que Nacional inició las conversaciones para recibir el apoyo económico; pero podría ser uno de sus patrocinadores, entre los que destacan Betsson o Postobón, esta última siendo parte de la Organización Ardila Lülle, grupo empresarial que también es dueño del club de fútbol. Además, no es la primera vez que una institución deportiva busca recibir apoyo de la empresa privada. América de Cali, cuando sonaba Arturo Vidal para el club, recibió apoyo de Cerveza Águila para cerrar la contratación, algo que no resultó.

