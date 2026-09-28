- Felipe Bayón, al frente de Geopark le pone el ojo al Magdalena Medio para retomar la senda del fracking

Como presidente de Ecopetrol promovió dos programas pilotos en asocio con ExxonMobile pero Petro los enterró. Ahora quiere regresar de la mano de Gilinski

Felipe Bayón al frente de GeoPark, ha puesto una vez más sobre la mesa la posibilidad de transformar su experiencia de fracking en proyectos en el Magdalena Medio. En esa zona fue pionero de fracturación hidráulica cuando era presidente de Ecopetrol durante el gobierno de Iván Duque.

Tras 4 años de gobierno de Gustavo Petro y el veto abierto al fracking escalando el tema al escenario legislativo donde se logró tramitar sin éxito la ley antifracking con la ministra de Ambiente Susana Muhamed y de Minas Irene Vélez. Un sexto intentto del Pacto Histórico empezó el 20 de julio en el nuevo Congreso donde se radicó el proyecto. Hoy el horizonte es otro.

La ministra de Ambiente (e) del gobierno Petro, Irene Vélez radicó el 20 de julio en el Congreso un proyecto de ley antifracking por sexta vez

Desde la campaña del Tigre y los Defensores de la Patria, el fracking no dejó de ser un tabú y fue promesa electoral asegurando tecnología de punta y protección ambiental. No solo el gobierno con las carteras involucradas sino el sector privado y las petrolera que estuvieran en pausa empezaron a montarse en la expectiva. El presidente de Geopark, Felipe Bayón fue el primero en dar señales explícitas mencionando al Magdalena Medio como una opción a considerar.

Los pilotos que ya han sido superados

Busca recoger lo sembrado de sus tiempos en la presidencia de Ecopetrol cuando lideró dos proyectos pilotos en Puerto Wilches con Kalé y Platero.. Una comisión de expertos de la que hicieron parte Carlos Alberto Vargas, Armando Zamora y Gonzalo Andrade, los avalaron, pero se queudaron en el camino por el viraje político de Gustavo Petro.

La apuesta de Bayón desde entonces fue clara: Colombia debía decidir sobre el fracking con base en evidencia, no en ideología. Los pilotos del Magdalena Medio buscaban responder preguntas esenciales como su impacto en el agua subterránea, cómo se comportarían los suelos y la biodiversidad, además de los beneficios económicos que podrían derivarse de una explotación responsable.Para ello, Ecopetrol se asoció con ExxonMobil, una de las compañías con mayor experiencia global en fracking, que aportó tecnología, estándares internacionales y recursos financieros.

Aunque los pilotos no llegaron a completarse, dejaron un legado de conocimiento. Esa experiencia marcó a Bayón como pionero en el debate energético nacional.

Felipe Bayón quiere aprovechar lo aprendido y regresar con la petrolera de propiedad de los Gilinski quienes son jugadores duroe al Magdalena Medio donde sabe que hay petróleo y está probado la técnica de tracking para su extracción. A esto se suma que la tecnología ha avanzado vertiginosamente y ha resuelto los mayores interrogantes.

La experiencia del fracking Vaca Muerta podría replicarse en el Magdalena Medio

Lo otro es el conocimiento del territorio, de las comunidades y de los desafíos regulatorios, Lo que Bayón sembró hace años con Ecopetrol y ExxonMobil puede recogerse ahora bajo una nueva estrategia empresarial con un accionista como Jaime Gilinski que ya probó que tan lejos quiere llegar con su empresa Geopark que además está metida a fondo con tracking en Vaca Muerta, Argetina.

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