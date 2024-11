¡Felices 112 años, mi Deportivo Cali!

Por: Carmelo Antonio Rodríguez Payares |

noviembre 29, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

A Sebastián y María José, que son del otro verde

Fueron los hermanos Nazario, Juan Pablo y Fidel Lalinde Caldas, quienes se encargaron de ser los fundadores del equipo de fútbol, Deportivo Cali, cuando en su estancia en Inglaterra descubrieron este deporte, al seguir los partidos del Aston Villa y el Arsenal, como lo recoge la historia, pero eso fue hoy hace 112 años cuando el país fue testigo de la creación del primer equipo profesional en esta disciplina, muy a pesar de que en la actualidad no pasemos por los mejores tiempos en materia de resultados.-

..Publicidad..

Todo aquello sucedió el sábado 23 de noviembre de 1912, cuando en la casa de Rafael Rebolledo, en compañía de los mencionados hermanos Lalinde Caldas, Alfonso Pineda y Enrique Cucalón, se construyeron las bases para crear el equipo que se llamó en principio Cali Football Club, al que más tarde se sumaron Gustavo Franco Caicedo, Raúl Ayala, quien fue el que trajo el primer balón de fútbol oficial a Cali, Genaro Otero Vásquez, José Dolores Solano, Ernesto Correa, Pablo Marulanda, Normy Corey, Tomás Villaquirán y Alfonso Martínez Velasco.- Allí mismo designaron a Francisco Belaviso como su primer director técnico.- Sesenta y seis años después, el martes 28 de noviembre de 1978, me volví seguidor del cuadro azucarero, cuando en su calidad de subcampeón del rentado colombiano, llegó a la final de aquella Copa Libertadores, que al decir de los conocedores del balompié, es el torneo de clubes más importante de Suramérica y era la primera vez que un equipo colombiano llegaba a las instancias finales de esa competición.-

...Publicidad...

La historia dice que su primera gran crisis se dio el nefasto sábado 10 de marzo de 1956, cuando la Dimayor determinó su salida del campeonato en una votación de 7 a 1, razón por la cual lo llevó a su liquidación, hasta cuando en 1959 llegó un grupo liderado por Alex Gorayeb Gorayeb, un filipino que vino como mandado por Dios a recuperar la ficha del equipo, lo mismo que a sanear las finanzas de la institución deportiva.- Entonces me veo en la primera fila de aquel pretil que daba al frente de la caseta de la Acción Comunal de Bijao, cuya administración tuvo la buena idea de emparapetar como pudo las cuatro bocinas que servían para comunicar las buenas y las malas noticias locales, y fue cuando escuchamos una señal de radio que transmitió lo que acontecía a miles de kilómetros de El Bagre, para enterarnos de la suerte corrida por el equipo verdiblanco que se la jugó toda en el estadio La Bombonera frente a 50 mil espectadores en el gran Buenos Aires.-

....Publicidad....

A pesar de que el onceno fue goleado 4 a 0 por el Boca Juniors, que de esta forma revalidó el título obtenido en la edición anterior y consagrarse por segunda vez campeón del torneo, siendo este el primero en hacerlo de manera invicta, supe que mis afectos estaban por los lados del Cali porque era la primera vez que un equipo de los nuestros iba a plantarle cara en su propio patio a tan relumbrantes figuras.- Ese resultado le sirvió de paso a los argentinos para jugar la Copa Intercontinental de Clubes ante el Liverpool de Inglaterra ¿les suena?; sin embargo, ante la negativa del club inglés de viajar a Argentina —debido, a que por aquel entonces se encontraba bajo una dictadura cívico-militar​— y la imposibilidad de hallar fechas con el común acuerdo de ambos equipos, esa copa nunca se jugó.-

De manera que así como uno encuentra en un bello rostro, en unos ojos soñadores, en una respingada nariz, en unos bien delineados labios y en la cabellera de una mujer la que ha de ser para toda la vida, tomé la sabia decisión de hacerme seguidor del Deportivo Cali, porque en el fondo se trataba del primero al que tendrían que seguir su hazaña, porque fue el que abrió la trocha y pavimentó el camino para que otros oncenos colombianos pudieran años después, pero muchísimos años después, y sin conocer la historia, alcanzar semejante logro.-

Aquel martes el equipo formó así: Pedro Antonio Zape Jordán en la portería; William Ospina, Miguelito Escobar, Henry “La mosca” Caicedo y Heriberto Correa en la defensa; César Arce Valverde, Ángel Landucci y Rafael Otero, en el medio campo y arriba en la delantera estaban Ángel María Torres, Néstor Scotta y Alberto de Jesús “El Tigre” Benítez.-

Para llegar hoy a sus 112 años de historia y de 46 años de su primera participación en el fútbol continental, así como de tener en su estantería los 12 títulos que hoy ostenta, es decir, 10 de Liga, 1 Copa Colombia y 1 Superliga, la “Amenaza verde”, como también se le llama al cuadro de Cali, tuvieron que pasar por las duras y las maduras que en este espacio haré lo posible por relatar y de paso decirle una vez más a Sebastián y a María José, las razones que me llevaron a seguir al verde, pero no al de ellos, sino a otro cuya unión ha sido como decía el grande poeta Antonio Machado: “Ni contigo ni sin ti, mis males tienen remedio; contigo porque me matas, y sin ti porque yo me muero”.- Y las razones abundan.- Es el equipo más antiguo de Colombia y el único equipo colombiano con estadio propio, el Estadio Deportivo Cali, el más grande del país.- En su época amateur consiguió 8 campeonatos departamentales. Fue miembro fundador del fútbol profesional del país, participando en todas sus temporadas en la primera división, categoría de la cual nunca ha descendido y de la que únicamente estuvo ausente en tres oportunidades, como ya se explicó renglones atrás.-

​¿Y cuando alcanzó su primera estrella como campeón del fútbol colombiano? Ya se lo voy a decir, se lo voy a decir, se lo voy a decir: Eso fue en el año de gracia de 1965, el domingo 12 de diciembre, para ser más preciso, siendo director técnico el argentino Francisco Villegas y estaba formado entre otros por Jorge Ramírez Gallego, Mario Sanclemente, Óscar Ferreira, Iroldo Rodríguez, Ricardo Pegnoti, Óscar López, Bernardo Valencia e Isidro Olmos. Se coronó ganando un partido en Cúcuta y dio la vuelta en el Pascual Guerrero enfrentando a nadie menos que a su rival de patio, el América de Cali.- Este resultado le permitió al Deportivo Cali representar a Colombia en la Copa de Clubes de Campeones de 1968, la que después sería llamada Copa Libertadores de América.- Es lógico suponer que a lo largo de estos años el equipo nos ha regalado a sus seguidores muchos triunfos, derrotas y malos entendidos, pero eso pasa con las horas como cuando fui a modo de peregrinaje a la ciudad de Cali y no pude con la tentación de hacer una ronda por el estadio Pascual Guerrero y buscar en la radio local a uno de los narradores que más he admirado por su don de gentes y por su implacable buen sentido del humor.- Se trata de Benjamín Cuello Henríquez, un cataquero mamador de gallo y mejor persona a quien le he escuchado cantar y describir los mejores goles con el fondo de la canción “Pachito Eché”, cuya historia merece otra crónica, porque de un día para otro se convirtió en el himno de la institución.-

Enhorabuena para todos los fieles seguidores de este equipo en sus 112 años de historia para el bien del fútbol colombiano.- ¡¡¡Un brindis por el aniversario y a celebrar!!!