Falló la maniobra para frenar la elección del rector de la UniPamplona

Inmediatamente después de que el rector Ivaldo Torres barriera en la consulta, 4 rivales interpusieron una tutela pero la jugada no les salió

El actual rector de la UniPamplona Ivaldo Torres quien aspira ser reelegido por tercera vez barrió en la consulta del estamento universitario, entre estudiantes y profesores. Logró un apoyo superior a los 7 mil votos mientras que el contrincante que más sacó, Oscar Fiallo apoyado por el senador Edgar Diaz de Cambio Radical obtuvo 248 votos y Elkin Florez , el candidato del Ministro Cristo consiguió 228 sufragios; el gobernador Villamizar está jugando a varias bandas pero sus candidatos tampoco marcaron resultados promisorios.

|También puede interesarle: El Mininterior Juan Fernando Cristo quiere meter mano en la elección del rector de la U de Pamplona

En esta pelea de por la rectoría de la tradicional Universidad de Pamplona hubo una inusual movida

inmediatamente después del triunfo de Torres en la consulta para intentar interrumpir el proceso de elección. Cuatro candidatos de los 18 que se inscribieron interpusieron una tutela ante el Juzgado Segundo civil municipal de Pamplona contra la universidad y la Comisión verificadora de requisitos

“por considerar quebrantados sus derechos al debido proceso, igualdad y derecho a elegir y ser elegido”. Los firmantes fueron Oscar Cristancho, Cesar Parra, Javier Manrique y Jorge Rojas quienes no lograron su propósito.

Con esta acción buscaban suspender el cronograma para la designación del rector para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, con lo cual abrían la puerta para que el Presidente de la República a través del Ministro de educación Daniel Rojas nombrara un rector en propiedad. Pero las cosas no les salieron.

El pasado 29 de noviembre la juez Olga Regina Omaña Serrano declaró improcedente la acción y ordenó levantar la medida provisional decretada con la que se suspendía el proceso de selección del Rector de la Universidad de Pamplona.

|Lea aquí la tutela que la juez declaró improcedente

Aunque la decisión judicial puede ser impugnada no parecería existir base legal para hacerlo, los santandereanos aspiran a terminar el año con rector elegido y que se respeten las reglas establecidas por el gobierno del Presidente Petro que hizo respetar la consulta de la Universidad Nacional, a pesar de no ser vinculante y fue escogido Leopoldo Múnera. Con este precedente y con los resultados de la Universidad de Pamplona en los que el estamento universitario se expresó ampliamente se espera que

Consejo Superior actúe en consecuencia, presidido por el gobernador William Villamizar actué en consecuencia y que no se dilate la elección para que haya rector en propiedad a partir de enero del 2025.