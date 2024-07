Exnovio de Karol G hizo el ridículo en transmisión mundial y culpó a uno de los influencers más famosos

.Publicidad.

Anuel AA, recordado por éxitos como "China" o "Secreto", que cantaba hace años con su entonces novia Karol G, hizo el ridículo durante el fin de semana pasado al presentarse en uno de los eventos más exclusivos de España, cantar mal y terminar su show, a tan sólo ocho minutos de su iniciación. La versión del músico es que la producción del evento La Velada del Año 4, organizado por el influencer Ibai, no había querido colaborarle cuadrando el autotune.

La Velada del Año es un evento que cada año organiza el creador de contenidos conocido como Ibai y que se emite desde el Estadio Santiago Bernabeu. Se trata de un festival con deportes y música que se transmite por internet que el año pasado más de 100 millones de espectadores y en 2024 manejó un número bastante similar.

La respuesta de Anuel AA fue aún más polémica, cuando varios espectadores del evento remarcaron que el famoso cantante y actor estadounidense Will Smith, quien era otro de los grandes invitados del evento, había llegado un día antes para que su show de veinte minutos transcurriera sin ningún tipo de contratiempos.

A horas del show, se difundió un video en redes sociales, que aparentemente habría sido editado por haters de Anuel AA, para hacerlo quedar mal y mostrar que su show fue mucho peor de lo que realmente había sido. Al escuchar el audio, Anuel AA culpó a la organización del evento y hasta se enojó con el influencer que lo había contratado.

La porquería esa que me hicieron, el Ibai ese, me sabotearon todo el concierto (...) Ahora mismo yo me conecto y hablamos de la porquería esa que me hicieron. Para que sepan: no dejaron que mi DJ me tirara el show, no dejaron que mi ingeniero me hiciera la voz en el concierto”, se excusó el exnovio de Karol G.

La presentación de Feid en La Velada del año de Ibai

El año pasado, el exitoso reggaetonero colombiano y actual novio de Karol G, fue el invitado al importante evento del streamer español. Ese día Feid dio un show que, aunque duró sólo 15 minutos, incluyó éxitos como "Si te la encuentras por ahí", "Polaris", "El cielo" y "Classy 101" que dejaron satisfechos a los espectadores.

En aquella ocasión, Feid le regaló sus gafas al creador de contenidos, lo que desató la euforia de los fanáticos de ambos. El show sonó sin ningún tipo de contratiempos y, aunque los shows del streamer suelan ser así de cortos, fue muy comentado a través de las redes sociales.