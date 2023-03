Por: Juan Carlos Arquez Benavides |

marzo 12, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

¿Existe Dios? Es una pregunta existencial cuestionarse acerca de la existencia de Dios, que sigue abierta en nuestros días. En el presente tiempo, donde el avance de la ciencia y la tecnología deslumbra, donde la depravación humana parece no tener límites, donde en medio de tanto avance de la comunicación y la rapidez de esta, pareciera asfixiar el tema de Dios, pero nada más lejos de la realidad. El hombre, en medio de ese auge científico y tecnológico siente soledad en un mundo super comunicado, porque aún sin saberlo, nace con un vacío del tamaño de Dios, sigue haciendo una pregunta que ha sido recurrente desde el tiempo de los filósofos antiguos y a lo largo y ancho de la historia de la filosofía; y lejos de estar resuelta, sigue sin resolverse por parte de quienes realizan ese interrogante.

A lo largo de la existencia humana se ha visto a Dios desde diferentes puntos de vista, lo cierto es que es un tema de la cual nadie se escapa. Por ejemplo, en la Ilustración, los argumentos ateos de David Hume negaban la posibilidad de conocer a Dios porque está afectado por los sentidos y la experiencia, Marx analizó sociológicamente el fenómeno de la religión, él se refería al tema religioso como el opio del pueblo. Feuerbach teorizó que los seres humanos fueron quienes crearon a Dios a su imagen y semejanza; Nietzsche, atacando la influencia cristiana dijo la famosa frase: “Dios ha muerto”; Freud abarcó lo religioso desde una perspectiva psicoanalítica, se refería a de la religión como algo neurótico; el existencialismo de Sartre anulaba a Dios y resaltaba la existencia humana. Kant argumentaba que a pesar de que la existencia de Dios no pueda demostrar teóricamente, sí que se puede postular desde un plano moral, ya que Dios es necesario para fundamentar el bien.

-Publicidad.-

Muchos han sido los filósofos que han centrado sus esfuerzos intelectuales en afirmar o negar la existencia de Dios, distintos pensadores han centrado sus esfuerzos en demostrar la realidad de un ser superior y otros en negarla; más allá de ser un asunto de creencias personales, el debate ha derramado ríos de tinta y ha surcado infinidad de argumentos racionales para debatir su existencia.

Por lo anterior se presentan argumentos en contra y a favor de la existencia de Dios.

Publicidad.

ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA EXISTENCIA DE DIOS.

Son varios los argumentos sobre la no existencia de Dios:

El argumento del mal - ¿Si Dios existe por qué existe el mal?

El argumento de la libertad - ¿Si Dios existe, todos los humanos lo creerían antes de morir?

El argumento del ocultamiento divino - ¿Si Dios existe por qué no se muestra a los hombres?

El argumento de la maldad de la religión - ¿Si Dios existe por qué hay maldad en la religión? La no creencia en Dios es defendida por lo mal que el ‘cristianismo’ ha hecho en la historia.

El argumento de la necesidad psicológica de Dios - El hombre tiene una necesidad innata de Dios.

Los ateos niegan la realidad de la existencia de Dios o de cualquier principio espiritual fuera del reino de lo visible y tangible; pero también existen otro grupo de personas no religiosas que se conocen como agnósticos, los cuales no niegan la existencia de Dios, solo manifiestan que no se puede conocer.

ARGUMENTOS A FAVOR SOBRE LA EXISTENCIA DE DIOS

Una de las objeciones clásicas al ateísmo es que no hay pruebas para la no existencia de Dios, el ateísmo no es capaz de demostrar que Dios no existe. Tomas de Aquino (1225-1274) desarrolló cinco argumentos a favor de la existencia de Dios, que pueden simplificarse de la siguiente manera:

El argumento del motor inmóvil (aristotélico): de nuestra experiencia sobre el movimiento en el universo, vemos la necesidad de que haya habido una primera causa de movimiento. Las cosas no comenzaron a moverse por sí mismas, todo lo que es movido es movido por algo (el balón se mueve porque alguien lo golpea), es este caso, Dios. El argumento de la causa primera: es imposible que un ser sea la causa de sí mismo. Por lo tanto, debe haber una primera causa, que a su vez no necesitó ser causada. Por ejemplo, la causa del humo es el fuego, debe haber una primera causa que sea incausada, es decir, una primera ficha de dominó causante de todo nuestro universo. Esa primera causa, es Dios. El argumento de la contingencia del ser: si todas las cosas tienen la posibilidad de no existir, debió haber un tiempo cuando nada existió. Sin embargo, debe existir algo necesario en el universo que sostiene su existencia, ese ser necesario es Dios. El argumento del grado de perfección: Es innegable que en el universo hay cosas más o menos perfectas. Pero para que exista esta posibilidad es necesario un ser que sirva de ejemplo, un ser que sea lo más perfecto del mundo y que permita ordenar los entes del universo según su perfección (Dios). El argumento teleológico: Los objetos no inteligentes no pueden ordenarse hacia un propósito a menos que sean ordenados por un ser inteligente. El universo no es un mero conglomerado de partículas caóticas, más bien todo lo contrario: el universo es un espacio ordenado, estructurado, que tiene un orden ¿Cómo podría haberse creado tan complejo y extenso orden sin alguien que lo ordene? ¿Es que el azar podría generar esto? Según Tomás de Aquino, la única opción es que haya un ser que dote al universo de tal finalidad y orden, Dios. Otro de los argumentos más importantes que los filósofos han aportado para la demostración de la existencia de Dios es el famoso argumento ontológico. Su autor fue Anselmo de Canterbury, fue Kant el que lo denominó como “argumento ontológico”. ¿A qué refiere esta idea de Dios? Creamos o no en él, estamos de acuerdo en que la idea de Dios se refiere al ser más perfecto posible. Pero el ser más perfecto posible no puede existir solo como idea, porque lo que existe en la realidad es más perfecto de lo que no existe en ella. Por tanto, si tenemos la idea de Dios, del ser más perfecto, tiene que existir necesariamente.

Kant también postuló la existencia de Dios desde un plano moral, para Kant, la existencia o inexistencia de Dios es un laberinto teórico que no se puede resolver, no obstante, menciona Kant que sin Dios no tendría sentido el deber ni la obligación moral, también se pregunta en torno a ello ¿Por qué hacer lo correcto si no hay vida después de la muerte? ¿Por qué hacer lo correcto si no hay un Dios que haga justicia? ¿Cómo puede ser, que un hombre vil y cruel no sea nunca juzgado y viva de maravilla mientras que un pobre campesino bondadoso pase una vida penurias sin ser luego recompensado? ¿Por qué hacer lo correcto si no hay vida después de la muerte? ¿Por qué hacer lo correcto si no hay un Dios que reparta justicia?

Por otro lado, el nuevo ateísmo considera que la ciencia está de su lado y argumentan que el conocimiento científico es el único conocimiento verdadero. Argumentan que creer en Dios es esclavitud e ignorancia generalizada y que el ateísmo es liberación. Es extraño que la Biblia no mencione en algún rincón la palabra ‘ateo’, lo más cercano a eso lo podemos encontrar en la frase “Dice el necio en su corazón: No hay Dios” (Salmos 14:1; 53:1), hasta las personas ateas tienen en su mente la idea de Dios. Sin Dios no tiene sentido nuestra moral.

Cuando leemos en Génesis 1:1 “En el principio creó Dios los cielos y la tierra” este sencillo versículo refuta lo siguiente:

El ateísmo – hay un Dios.

El politeísmo – Es un solo Dios.

El Panteísmo – Dios distinto a la creación.

El Evolucionismo – Dios creador de todas las cosas.

El Materialismo – Dios creó la materia.

El Existencialismo – La creación tiene un propósito en Dios.

CONCLUSIÓN

Es casi inevitable que al hablar de Dios se venga a la memoria la palabra ‘religión’ y realmente aun cuando puedan encontrarse en algún punto, lo cierto es que ni son similares ni el primero está subyugado al otro. Creer en Dios no debe dar vergüenza ni se puede considerar un disparate intelectual, aún la ciencia no puede explicar muchos interrogantes teóricos que ella misma postula, más bien preguntarse acerca de la existencia de Dios nace del vacío espiritual con el cual nacemos todos nuestra angustia casi que natural frente al mal que hay en el mundo, el cual Agustín de Hipona se refirió a ello como el desarrollo del libre albedrío en el hombre, y de la libertad y decisiones que con ella tomamos. Dios nos creó tan bellamente con la capacidad de elección, él no hizo marionetas, de manera que nadie puede culpar a Dios por el mal existente.

Aunque la mayoría de las personas asienten con la cabeza a Dios, y luego van y viven su vida como si Dios no existiera la realidad, es que hay un continuo recordatorio en el ser interior de todos acerca de la existencia del Dios y Juez del universo (Romanos 1:18-32); y el hecho de que algunos nieguen a Dios, eso no disminuye el que hasta cierto los ateos saben bien de la existencia de Dios y que un día estaremos cara a cara frente a él.

Ya sea que se pueda o no demostrar la existencia de Dios, en nuestras sociedades vive gente con alguna de esas dos opciones, convivir con quienes piensan distinto es la indicación de una sociedad tolerante, y Colombia necesita de ella, quizás se demuestre en los comentarios que se hagan de este artículo.

Yo creo en Dios ¿y tú?

Juan Carlos Arquez Benavides

Teólogo – Universidad Bautista de Cali

Email: [email protected]

Twitter: @jc_arquez

Fuentes:

Hans Kung. (2010) ¿Existe Dios? Madris, España: Ed. TROTTA

Harold Willmington. (2001). Compendio Manual Portavoz. Grand Rapids, MI.: Ed. Portavoz

Razones y argumentos por los que Dios existe: Las 5 vías de santo Tomás - https://www.cope.es/religion/vivir-la-fe/noticias/razones-argumentos-por-los-que-dios-existe-las-vias-santo-tomas-20200128_605290

Pruebas de la existencia de Dios – https://www.filosofia.org/enc/ros/pr44.htm

Existencia de Dios - https://repository.urosario.edu.co/server/api/core/bitstreams/ fdbcc4a1-4698-42fd-87bf-c9af7f63fc54/content

Argumentos a favor y en contra de la existencia de Dios - https://www.unav.es/users/TFGLluisVidal.pdf