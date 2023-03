Omega pro ¿Estafa Piramidal?

Por: Alex Chaverra Valencia |

marzo 12, 2023

La plataforma Omega Pro ha sido denunciada penalmente por varias de sus víctimas al ser presuntamente una estafa piramidal. Esta plataforma utilizaba un esquema de referidos para atraer sus inversionistas. Este modelo se basa en que los usuarios existentes invitaban a otros a unirse a la plataforma y, a cambio, recibían una comisión por cada nuevo miembro que se registraba. Sin embargo, este modelo es ilegal en Colombia si se trata de servicios o productos financieros o del mercado de valores, lo cual sugiere que el esquema de referidos podría haber sido utilizado para engañar a los inversores y obtener su dinero sin compensarles las tan esperadas ganancias prometidas.

Los miembros podían invertir en paquetes de un supuesto trading que ofrecía un pago del 10% cada mes y de hasta 300%, más la inversión inicial, si el usuario no retiraba sus fondos durante por lo menos 16 meses, pero desde octubre de 2022 la plataforma no ha respondido por los recursos que tenía que pagarles a los inversionistas. A pesar de las denuncias, algunos otros estafadores han creado nuevas plataformas y nombres para replicar el mismo modelo fraudulento, aunque los usuarios afectados por Omega Pro reclaman que no han recibido sus ganancias y temen haber perdido su dinero.

Ese modelo piramidal utilizado por Omega Pro no es legal en Colombia. Según la Ley 1700 de 2013, toda actividad multinivel o piramidal está prohibida si se trata de servicios o productos financieros o del mercado de valores. Además, Omega Pro no es una entidad sujeta de regulación en Colombia, lo cual sugiere que la plataforma no cumple con los requisitos legales para ofrecer servicios financieros en el país. La Fiscalía colombiana está investigando a Omega Pro por la presunta estafa. La investigación se centra en el modelo piramidal utilizado por la plataforma y en la promoción de este modelo por parte de varios influencers. Además, la Superintendencia Financiera de Colombia ha ordenado a varias personas naturales suspender inmediatamente en redes sociales la promoción en el país de productos de Omega Pro. Hasta el momento, no se han reportado medidas específicas que haya tomado la Fiscalía para investigar a Omega Pro más allá de la apertura del caso. Es posible que se tomen medidas adicionales en el transcurso de la investigación.

Omega Pro tiene 1.8 millones de víctimas en el mundo, de los cuales Colombia es el país latinoamericano con más víctimas y donde no se conoce cifras exactas sobre la cantidad de dinero perdido por estos ambiciosos inversionistas, ya que diferentes medios de comunicación han reportado testimonios de personas que depositaron cifras de hasta mil millones de pesos.

