Exgeneral Maza Márquez le pone la cara a la JEP

El general se considera inocente y está a la espera de que otra instancia judicial lo absuelva. Hoy comparece para dar su versión sobre el exterminio de la UP

Por: Héctor Sarasti |

marzo 11, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Por décadas, una de las personas mejor informadas sobre los 'entresijos' de la vida social y política de Colombia ha sido el exgeneral de la Policía Nacional y exdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Miguel Alfredo Maza Márquez.

Precisamente, el general Maza Márquez preparó ayer jueves hasta altas horas de la noche la comparecencia que tiene hoy 11 de marzo de 2022 ante a Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

-Publicidad.-

Dicha intervención tiene como temática central los hechos que rodearon la muerte de muchos de los principales representantes del partido Unión Patriótica surgido en 1986, de acuerdo con los historiadores, como consecuencia de los diálogos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las entonces autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP).

A su 83 años, Maza cumple sentencia de 30 años de prisión, luego de que se le condenara por su presunta vinculación en los hechos que determinaron la muerte del exprecandidato presidencial, Luis Carlos Galán, un político de Soacha (Cundinamarca) y otras personas en el atentado ocurrido el 18 de agosto de 1989.

Publicidad.

El general se considera inocente de lo que se le acusa y está a la espera de que otra instancia judicial lo absuelva de las graves acusaciones. Mientras tanto, presta su concurso para dar la versión sobre lo que algunos llaman "el exterminio de la UP".

La JEP denomina como el "macrocaso 06, relacionado con la victimización a miembros de la Unión Patriótica", los hechos que rodearon su desaparición del panorama político de finales del siglo pasado.

El general había recurrido a una tutela para no comparecer, dijo una fuente; no obstante, quedó sin fundamentos y le fue negada. “Las medidas ordenadas para su traslado no vulneraron los derechos fundamentales invocados por el compareciente y, por el contrario, está obligado a aportar verdad plena, máxime cuando ya fue condenado por concierto para delinquir por la Corte Suprema de Justicia”, aseguró la JEP.

El ex alto oficial había solicitado a la JEP su admisión en diciembre de 2021. Posteriormente, intentó no comparecer por razones personales.

"Pese a que la defensa del general (r) buscaba que la JEP acogiera su caso completo para acceder a los beneficios que esa justicia otorga, la Jurisdicción solo aceptó el delito de concierto para delinquir considerando que es el único que se relacionaba directamente con el conflicto armado colombiano y, específicamente, con el rol del DAS dentro del exterminio de miembros de la Unión Patriótica", relata una fuente periodística.

En su momento, la defensa del ex alto oficial afirmó que él "había perdido el interés en ser juzgado por la justicia transicional y que, por ende, pedía que se devolviera su caso a la justicia ordinaria".

Por eso comparece hoy. ¿Qué dirá?