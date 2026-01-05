Estos son los puntos claves de la acusación contra Maduro: el primer cargo se remonta a su época de canciller con Chávez

En el dossier judicial contra el presidente de Venezuela también están su esposa, su hijo Nicolás, el exministro Ramón Rodríguez Chacín y el líder del Tren de Aragua

Las acusaciones contra Nicolás Maduro levantadas por el fiscal Jay Clayton se resumen en narcotráfico, terrorismo, conspiración para tráfico de estupefacientes, posesión de armas y corrupción; no obstante, Maduro no va ser el único juzgado las acusaciones incluyen a la esposa de Maduro, Cilia Flores, a su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, al exministro del interior, Ramón Rodríguez Chacín; y al líder del Tren de Aragua Héctor Rusthenford Guerrero Flores.

El fiscal Clayton del Distrito Sur de Nueva York, apoyado por la Fiscal General Pam Bondi, es quien lidera el caso. Es un funcionario judicial con experiencia y conocido en el aparato de justicia norteamericano a quien se le conoce como Sheriff de Wall Street.

El portal Ilicit investigations tuvo acceso al extenso documento de la acusación del Departamento de justicia de Estados Unidos y publico esta síntesis.

Desde que Nicolás Maduro era canciller de Hugo Chávez, vendía pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes extranjeros y facilitaba vuelos diplomáticos para recoger dinero producto de la venta de cargamentos de droga desde México hacia Venezuela, con el fin de evadir inspecciones militares y aduaneras.

El régimen venezolano sostuvo negocios de narcotráfico con las guerrillas colombianas de las FARC y el ELN, con los cárteles mexicanos del Cártel de Sinaloa y Los Zetas (hoy Cártel del Noreste), y con la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

El llamado Cártel de los Soles —nombre que alude a las insignias de los altos rangos militares— está integrado por políticos corruptos de alto nivel, militares y civiles, incluidos agentes de inteligencia, que utilizaron los aparatos del Estado para facilitar operaciones de narcotráfico con estos socios.

Gracias a su posición geográfica estratégica, Venezuela fue utilizada como puente para despachar cocaína colombiana hacia Honduras, Guatemala, México y el Caribe, con destino final en Estados Unidos. El Departamento de Estado estimó en 2020 que por Venezuela se despachaban entre 200 y 250 toneladas de cocaína al año.

La droga se transportó principalmente en lanchas rápidas (go-fast), barcos pesqueros y buques de carga (contenedores), y por vía aérea mediante vuelos clandestinos desde pistas de tierra y aeropuertos controlados por militares corruptos.

Venezuela promovió una cultura de corrupción en la ruta del narcotráfico por el Caribe y Centroamérica, respaldando a narcotraficantes que corrompieron a múltiples gobiernos de la región.

El Tren de Aragua brindó apoyo logístico y de transporte a los cargamentos dentro de Venezuela, desde las costas en lanchas rápidas hacia el Caribe.

En 2007, Cilia Flores organizó reuniones entre un poderoso narcotraficante —cuya identidad no se especifica— y Néstor Reverol Torres, entonces zar antidrogas de Venezuela. Por este acercamiento, Flores recibía una comisión por cada cargamento de droga exitoso.

Entre 2003 y 2011, Diosdado Cabello se asoció con Los Zetas para enviar contenedores con cinco o seis toneladas de droga desde puertos venezolanos hacia puertos mexicanos.

El gobierno venezolano utilizó a los colectivos —grupos de civiles armados y adoctrinados en el socialismo— para ejecutar homicidios y cobros contra personas involucradas en el negocio de las drogas en varias ciudades del país, en beneficio del Cártel de los Soles.

Diosdado Cabello cobraba 2,5 millones de dólares por cada aeronave cargada con droga que despegaba del aeropuerto internacional de Maiquetía. Hugo Armando Carvajal Barrios, alias “El Pollo”, quien se declaró culpable de narcotráfico en junio de 2025 ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, coordinaba estas operaciones.

El Niño Guerrero, colíder del Tren de Aragua, trabajó entre 2006 y 2008 con el narcotraficante venezolano Walid Makled en el transporte de droga dentro de Venezuela, desde Apure hasta el aeropuerto internacional de Valencia. Contaba con hombres armados con rifles AK-47, MP5 y AR-15, y cobraba una comisión por cada kilo transportado. Desde la prisión de Tocorón organizó la logística para mover y resguardar grandes cargamentos en el estado Aragua.

En 2008, Ramón Rodríguez Chacín albergó en un rancho de su propiedad en Barinas un centro de entrenamiento de las FARC para al menos 200 guerrilleros. Rodríguez Chacín era el enlace del gobierno venezolano con los comandantes de alto nivel de las FARC y el ELN.

En 2011, Joaquín “El Chapo” Guzmán, entonces líder del Cártel de Sinaloa, financiaba laboratorios de droga de las FARC. La cocaína era trasladada a Apure y enviada a Centroamérica y México en vuelos clandestinos protegidos por Maduro y Cabello.

En septiembre de 2013, el recién posesionado presidente Nicolás Maduro autorizó el despacho de un avión con 1,3 toneladas de droga desde Maiquetía hacia el aeropuerto Charles de Gaulle, en París.

Nicolás Ernesto Maduro Guerra, “Nicolasito”, despachaba aviones de la estatal PDVSA cargados con droga desde la isla de Margarita.

Con apoyo de las FARC, Nicolasito coordinó operaciones de narcotráfico para recaudar 20 millones de dólares destinados a las elecciones de la Asamblea Nacional de 2015, enviando cargamentos en contenedores hacia Miami y Nueva York.

Desde 2022, Diosdado Cabello comenzó a viajar regularmente a pistas clandestinas en la frontera colombo-venezolana controladas por el ELN para despachar narcoavionetas.

Cargos presentados: Cargo 1: Conspiración de narcoterrorismo. Cargo 2: Conspiración para la importación de cocaína. Cargo 3: Posesión ilegal de ametralladoras y dispositivos destructivos. Cargo 4: Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Estos son los 2º puntos más relevantes de la acusación.

El principal crimen de la acusación es tráfico de estupefacientes, para la Fiscalía de los Estados Unidos Nicolás Maduro junto con su hijo Nicolás Maduro Guerra se habrían puesto de acuerdo para llevar toneladas de cocaína hacía los E.U. con los cárteles mexicanos del Cártel de Sinaloa y Los Zetas (hoy Cártel del Noreste). El segundo delito más grave es posesión y distribución de armas de fuego entre ellas ametralladoras. No obstante, las imputaciones, el expresidente de Venezuela se declaró inocente en el juicio.

