Estos son los precios actualizados del Tren de la Sabana y las personas que pueden ingresar gratis

.Publicidad.

Si se pregunta qué puede hacer en este puente festivo existen varias opciones pero una de las clásicas, imperdibles y perfectas para ir en familia es el Tren de la Sabana, donde podrá hacer un recorrido por pueblos cercanos y sentirse como en una película. Además, es un método de transporte que tiene una larga historia detrás que impulsó la economía de la capital en tiempos de antaño.

Muchos le han perdido el rastro a esta actividad turística pero sigue más activa que nunca, la Estación de la Sabana está ubicada en la calle 13 # 18-24, de donde salen los trenes. Además los viajes inician desde las 8:20 para los madrugadores y se realizan cada fin de semana incluyendo los festivos. Tenga en cuenta que el trayecto ida y vuelta dura de 2 horas y media a tres horas si existe algún retraso.

..Publicidad..

¿Cuánto valen los tiquetes del Tren de la Sabana en la actualidad?

Quienes entran totalmente gratis son los niños menores de 3 años, mientras que para los menores entre 3 y 13 años cuesta $73.000. Para personas entre 13 y 59 años cuesta $78.000 y a partir de los 60 años le queda en $73.000.

...Publicidad...

Para comprar los tiquetes puede hacerlo de Lunes a miércoles en la estación de la Sabana o Usaquén, de 8:00 am a 5:00 pm, mientras que jueves y viernes hasta las 5:30 pm. Los fines de semana en la Estación de la Sabana de 6:45 am – 5:00 pm y en la Estación de Usaquén de 7:30 am – 4:30 pm.

....Publicidad....

Finalmente los Domingos y festivos en la Estación de la Sabana de 6:45 am – 8:20 am y en la Estación de Usaquén de 7:30 am – 9:15 am. Aunque también puede hacerlo de forma virtual a través de la página web de ‘Turistren’ y luego lo arrojará a ‘Tuboleta’.

| Ver también: Este es el centro comercial tipo 'Auto-servicio' para comprar lo que necesite sin dejar su carro