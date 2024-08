Estos son los platos infalibles para desayunar en Crepes & Waffles; son dulces y salados

.Publicidad.

Para nadie es un secreto que Crepes & Waffles es uno de los lugares preferidos de los colombianos porque sus platos son de muy alta calidad y los precios son bastante asequibles. Además tiene una gran variedad de opciones ricas que hacen que siempre tengan fila. Desde hace algún tiempo también ofrecen brunch y aquí le recomendamos los platos más ricos para desayunar en Crepes & Waffles.

Cómo es el brunch para desayunar en Crepes & Waffles

Lo primero que hay que destacar es que tienen un menú especial para brunch y una cantidad de opciones bastante apetecibles. Si quiere ir a este espacio imperdible de Crepes y Waffles lo hacen sábados, domingos y festivos, de 8:00 a.m. a 12:00 m. Además no tienen una cuota fija si no precios por cada plato y el promedio es de $7.000 a $30.000. Por lo que puede ser un gusto de vez en cuando.

Diferentes creadores de contenido entre los que están ‘lasdebrunch’ y ‘by_damo’ decidieron ir al lugar a vivir esta experiencia, probaron diversos platos y dieron sus recomendaciones para que los nuevos comensales vayan a la fija por las mejores opciones. Esta es la lista de platos mejor calificados:

- Huevos Rosarito: $22.900

- Crepe sensación carne desmechada: $23.900

- Tostadas francesas: $14.600

- Canasta de pan: $15.300

- Capuchino baileys: $12.900

- Jugo bienestar: $9.300

- Huevos Benedictine: $20.900

- Waffle madame: $25.900

- Crepe sensación caprichosa: $18.900

- Barra de frutas y cereales: $16.500

- Café placer vainilla: $7.900

- Apassionato: $8.900

