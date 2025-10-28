- Estos son los lugares más inseguros para vivir en Bogotá por el robo a viviendas diario hurtan 17 casas en promedio

En las Localidades de Suba, Engativá, Kennedy y Usaquén es donde se han reportado el mayor número de hurtos a vivienda . Sólo en septiembre se supero los 500 casos

En un reporte entregado recientemente por la Secretaría de Seguridad Convivencia de Justicia de Bogotá, sobre el robo a viviendas en la ciudad, la entidad reveló que, en sólo el pasado mes de septiembre en Bogotá se registraron 21 casos más sobre el hurto a viviendas que las cifras reportadas en el mismo periodo de 2024. En septiembre de 2025 en Bogotá se presentaron 524 casos de hurto a viviendas esto significa que, en promedio se registraron 17 casos diarios.

De acuerdo con las estadísticas entregadas por la Alcaldía de Bogotá a través de la Secretaría de Seguridad, en Bogotá cerca de 1,5 horas roban una vivienda en la capital del país. Sin embrago la entidad aseguró que, a pesar de este incremento en el mes de septiembre de 2025, en lo corrido del año se han reportado 35 casos menos siendo los meses de febrero y mayo los de menor incidencia en este delito de alto impacto en la ciudad.

Según el estudio entregado por el Sistema de Información Estadística, Delincuencial, Contravencional y Operativa de la Policía Nacional SIEDCO. Los días en que más ocurre este delito en Bogotá son: los días viernes con 16,23% y los días sábados con 15,91% seguidos de los jueves con 14,85% y los miércoles 14,55% de acuerdo con los casos reportados a la policía. Aunque la gran mayoría de los hurtos a viviendas suceden a cualquier hora del día las horas predilectas por los delincuentes son las madrugadas con el 29,23%, las mañanas con 27,04% y la noche con el 25,02%.

De acuerdo con las estadísticas dadas a conocer por la policía nacional queda claro que, las organizaciones delincuenciales aprovechan las madrugadas cuando los bogotanos se encuentran descansando para cometer el delito, además la oscuridad de la noche, se convierte en testigo mudo de los ladrones al momento de ingresar a una residencia para hurtar sus pertenencias. Mientras que, los domingos por las tardes cuando los ciudadanos se encuentran en sus viviendas, es menor la probabilidad que entren a robar.

En lo corrido de 2025, entre los meses de enero a septiembre, las Localidades de Bogotá que más se han visto afectados por la comisión de este delito son: La Localidad de Suba con 583 casos registrados, la Localidad de Engativá con 509 robos reportados, la Localidad de Kennedy con 389 registros y la Localidad de Usaquén con 388 robos a residencias. La Localidad donde más reportaron hurtos ha vivienda durante el mes de septiembre fue Kennedy con 35 casos, seguida de Suba con 32 y Engativá con 25 robos.

El informe dado a conocer por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, también da cuenta de las Localidades de la ciudad donde se presentaron el menor número de robos a viviendas durante este año, la lista la encabeza la Localidad de la Candelaria con 28 registros, seguida de la Localidad de Antonio Nariño con 59 casos, la Localidad de Tunjuelito con 75 reportes y la Localidad de Santa Fe con 104 denuncias. Pero si se tiene en cuenta tan solo el mes de septiembre de 2025 en cuanto al hurto a viviendas la Localidad con más robo fue Kennedy con 35 casos reportados y la Localidad más segura en este aspecto fue la Candelaria donde no se registró ningún reporte de este tipo



